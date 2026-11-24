Η ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη μάχη της μητέρας της με την άνοια.

Δύσκολες ώρες φαίνεται πως βιώνει η Ελένη Ράντου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, έφυγε από τη ζωή η μητέρα της.

Η γνωστή ηθοποιός, στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της μητέρας της με την άνοια.

Όσα είχε πει η Ελένη Ράντου για τη μάχη της μητέρας της με την άνοια

Συγκεκριμένα, η Ελένη Ράντου, το Νοέμβριο του 2023, είχε μιλήσει στην εκπομπή της ΕΡΤ «Μπαμπά –δες», και μεταξύ άλλων είχε αναφερθεί στην απώλεια του πατέρα της, αλλά και στην κατάσταση υγείας της μητέρας της.

«Το να οφείλεται η κατάθλιψή μας σε μία απώλεια, δεν είναι κατάθλιψη, είναι πόνος, μην το μπερδεύουμε… Επειδή, τώρα, χάνω σιγά – σιγά και τη μαμά μου, πήγα σε έναν ψυχίατρο για βοήθεια γιατί ένιωθα να τρελαίνομαι… Ο οποίος με λύτρωσε γιατί μου είπε ότι δεν έχω κατάθλιψη, μου είπε ‘Πονάτε… Απλώς φοβάστε πόσο πολύ πονάτε. Αφήστε τον εαυτό σας να πονάτε… Επειδή είναι με άνοια και δεν μπορεί να παίρνει εκείνη της αποφάσεις, αισθανόμουν ότι έχω μια ευθύνη για τις αποφάσεις μου… Από τον τρόπο που θα διαχειριστούμε… από ιατρικά μέχρι θέματα πρακτικά. Τι της χρειάζεται. Ένιωσα ότι θόλωσε η κρίση μου, μήπως δεν κάνω κάτι σωστά, μήπως τη στείλω μια ώρα αρχύτερα… Αν δεν πάρω τη σωστή απόφαση. Την κρατάω σπίτι; Την μεταφέρω σε μονάδα φροντίδας; Την είχα έξι χρόνια στο σπίτι αλλά πλέον η κατάσταση σοβάρεψε τόσο… Ένιωθα… Από την άλλη ενοχές, δεν ήθελα καθόλου να την αποχωριστώ. Εκεί πέρα ένιωσα ότι χάνω την διαύγεια του μυαλού μου γιατί δεν μπορούσα πουθενά να νιώσω ότι κάνω αυτό που πρέπει».

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