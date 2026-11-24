Αύριο, Διεθνής Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, θα γίνουν τα εγκαίνια τριών νέων γραφείων ενδοοικογενειακής βίας.

Το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας στο Αστυνομικό Τμήμα της Κηφισιάς επισκέφθηκε σήμερα (24/11) ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και τους συναρμόδιους φορείς, Δήμος, περιφέρεια, εισαγγελικές αρχές κλπ.

Το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας πρόκειται να λειτουργήσει αύριο, Τετάρτη (25/11), την ίδια ημέρα πρόκειται να λειτουργήσουν και τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας στα αστυνομικά τμήματα σε Νίκαια και Άγιο Παντελεήμονα. Με τη λειτουργία αύριο και αυτών των τριών τμημάτων, πλέον 66 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας θα λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Να σημειωθεί ότι τα τρία νέα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας (σε Κηφισιά, Νίκαια και Άγιο Παντελεήμονα) θα λειτουργήσουν στις 25 Νοεμβρίου, που έχει οριστεί ως Διεθνής Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.