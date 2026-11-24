«Αν στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η ενίσχυση των 400 ευρώ είναι διαθέσιμο χαρτζιλίκι για χριστουγεννιάτικες αγορές, ας αναρωτηθούν πόσες εκκρεμότητες περιμένουν αυτά τα χρήματα προτού καν πιστωθούν», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Νομίζουν ότι οι συνταξιούχοι ζουν στην εικονική πραγματικότητα της ευμάρειας που πλασάρει η Νέα Δημοκρατία», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τα όσα είπε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν τους περισσεύουν τα χρήματα για να αγοράσουν βιντεοπαιχνίδια . Επί ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είδαν το πραγματικό τους εισόδημα να μειώνεται. Το έχει ομολογήσει η ίδια η κυβέρνηση αναρτώντας στον απολογισμό της τα στοιχεία που δείχνουν πως ενώ ο πληθωρισμός αυξήθηκε 20%, οι συντάξεις που δεν είχαν προσωπική διαφορά αυξήθηκαν μόλις 16%. Δηλαδή μειώθηκε η πραγματική αξία των συντάξεων.

Η αναφορά σας, κύριε Μητσοτάκη, στη χρήση του επιδόματος για την αγορά του Grand Theft Auto VI , υποτιμά και τη νοημοσύνη των συνταξιούχων και τις πιεστικές ανάγκες τους. Το χειρότερο. Δείχνει πλήρη άγνοια για το πώς ζουν και σε τι κατάσταση τους έχετε φέρει.

Αν στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η ενίσχυση των 400 ευρώ είναι διαθέσιμο χαρτζιλίκι για χριστουγεννιάτικες αγορές, ας αναρωτηθούν πόσες εκκρεμότητες περιμένουν αυτά τα χρήματα προτού καν πιστωθούν», συνεχίζει ο Κώστας Τσουκαλάς και προσθέτει: «Κύριε Πρωθυπουργέ, οι συνταξιούχοι δεν παίζουν σε βιντεοπαιχνίδι. Ζουν στην Ελλάδα των ανισοτήτων, του μεγάλου πληθωρισμού, της ανεξέλεγκτης ακρίβειας και των χαμηλών συντάξεων που μειώνονται ακόμα παραπάνω από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.

Και δίκαια ζητούν μια άλλη Ελλάδα.

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Αυτή που μπορεί να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ με την επαναφορά της 13ης σύνταξης, της μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, την επαναφορά του ΕΚΑΣ, το ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων, την κατάργησης των περικοπής του νόμου Κατρούγκαλου στις αναπηρικές συντάξεις, τη θέσπιση αναλογικής σύνταξης και την αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων.

Μια Ελλάδα που θα σέβεται τους ανθρώπους που μόχθησαν για να μείνει η χώρα όρθια».