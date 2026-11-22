«Η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ θα βάλει τέλος στη διαφθορά και θα ανατάξει το κοινωνικό κράτος».

Τη δική του απάντηση στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έστειλε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. «Ο Πρωθυπουργός σήμερα με περίσσιο θράσος πανηγυρίζει για την υπερφορολόγηση και τη λεηλασία του εισοδήματος της ελληνικής κοινωνίας. Περιφέρει τα υπερπλεονάσματα που έφερε η πολιτική του , όχι από την ανάπτυξη αλλά απο τον συνδυασμό της κρατικής κερδοσκοπίας των έμμεσων φόρων και της εκτίναξης των τιμών. Προπαγανδίζει το “χάρτινο” success story, αλλά δεν σχολιάζει τις δυσοίωνες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία που βρίσκονται σε πλήρη διάσταση με τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς. Προφανώς, γιατί η αλήθεια δεν τον βολεύει. Και όταν η αλήθεια γκρεμίζει το ψευδo-αφήγημα του , για τον κ. Μητσοτάκη «φταίει η αλήθεια».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 1,8% για το 2026, 1,5% για το 2027 και ακόμα λιγότερο το 2028. Αναδεικνύει πως η αύξηση του ΑΕΠ στη χώρα ήταν προσωρινή και άμεσα τροφοδοτούμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αποκαλυπτεί πως η απόκλιση από τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες διαιωνίζεται. Η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επενδύσεις δεν έχει καμία σχέση με αυτά που η κυβέρνηση προβλέπει. Με λίγα λόγια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί την κυβέρνηση για δημιουργική λογιστική για προεκλογικούς λόγους.

Η αρνητική δημογραφική προβολή, το άνοιγμα της ψαλίδας με την Ευρώπη ως προς την παραγωγικότητα όπου η χώρα κατέστη ουραγός των ουραγών επί κυβέρνησης Μητσοτάκη και το έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών περιγράφουν την απόλυτη αποτυχία της Νέα Δημοκρατίας στους μακροοικονομικούς δείκτες.

Στην κοινωνική πολιτική, τον Αρμαγεδδώνα της νεοφιλελεύθερης λαίλαπας της Νέας Δημοκρατίας τον βιώνουν οι πολίτες στην τσέπη τους. Ο λογαριασμός βγαίνει μόνο για τους κολλητούς , ενώ η κοινωνία ασφυκτιά. Ακόμα δεν έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργός: Γιατί απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των ηλικιακών κριτηρίων για το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους;

Γιατί επιμένει στην διατήρηση της άδικης εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων; Γιατί ενώ γίνεται πάρτυ εκατομυρίων με απευθείας αναθέσεις όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο αποκάλυψε, ο ίδιος συνεχίζει να περιφρονεί τα προβλήματα της κοινωνίας;

Η Ελλάδα χρειάζεται άλλη πολιτική , όχι μία από τα ίδια . Δεν θα δώσουν τη λύση αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα , αυτοί που υπονόμευσαν το μέλλον της νέας γενιάς.

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Κύριε Μητσοτάκη , ξέρετε καλά πως οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν θέλουν να συνεχιστεί η ίδια πορεία. Μην περιμένετε συγχωροχάρτι. Δεν θα διασωθεί η Νέα Δημοκρατία ούτε με ταύτιση με την Ακροδεξιά που στρατηγικά επιλέγει ούτε με τον διχασμό ούτε επιλέγοντας αντίπαλο. Η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ θα βάλει τέλος στη διαφθορά και θα ανατάξει το κοινωνικό κράτος. Θα δώσει την ανάσα, που έχει ανάγκη η κοινωνία για ένα καλύτερο μέλλον» ανέφερε.