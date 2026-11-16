«Η κυβέρνηση έχει συνηθίσει τις απευθείας αναθέσεις και νομίζει πως αυτό γίνεται και στα εθνικά θέματα. Όμως, η εξωτερική πολιτική και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν ασκούνται με απευθείας ανάθεση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και ειδικότερα στους χειρισμούς της κυβέρνησης σχετικά με τη γαλλική ρηματική διακοίνωση, στάθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι το κόμμα του έχει στηρίξει σταθερά την υλοποίηση του έργου, εκφράζοντας, ωστόσο, την ανησυχία του για το ενδεχόμενο δημιουργίας αρνητικού πολιτικού προηγουμένου:

«Εμείς εστιάσαμε στο ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας. Εμείς είχαμε πει από το 2024 στην κυβέρνηση να μη διστάζει και να πιστέψει πραγματικά στις δυνάμεις της χώρας μας. Για δύο χρόνια ο Πρωθυπουργός φοβόταν και υποχωρούσε. Εμείς θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να προχωρά σε έργα που διασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα. Πιέσαμε την κυβέρνηση. Είναι θετικό ότι το έργο προχωράει, αλλά έχουμε τον φόβο ότι μπορεί να δημιουργείται ένα αρνητικό πολιτικό προηγούμενο. Δεν μένω στο νομικό ζήτημα, που και αυτό μπορεί να το επικαλεστεί η Τουρκία, αν και θεωρώ ότι είναι άκυρο αυτό που θα πει. Είχαμε, όμως, για πρώτη φορά απευθείας ανάθεση στη Γαλλία της άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας.

Το 1987, με το τουρκικό πλοίο “Σισμίκ”, ο Παπανδρέου δεν ζήτησε από κάποια άλλη χώρα να στείλει ρηματική διακοίνωση, αλλά έδωσε εντολή στον στόλο να αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη θάλασσα του Αιγαίου. Η NAVTEX κανονικά – το έχουν πει άλλωστε και οι κ.κ. Καραμανλής και Στυλιανίδης – είναι το μόνο που χρειάζεται για να ενημερώσει κάποιος για την άσκηση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων. Είναι η επίσημη αναγγελία προς ναυτιλλομένους. Άρα, οτιδήποτε άλλο δεν ήταν απαραίτητο».

Επέμεινε, μάλιστα, ότι το βασικό ζήτημα είναι να μη δημιουργηθεί προηγούμενο που θα μπορούσε να αξιοποιήσει η Τουρκία: «Το θέμα είναι να μη δημιουργηθεί πολιτικό προηγούμενο και αύριο να λέει η Τουρκία ότι θέλει ξανά διακοίνωση. Αυτό είναι το θέμα. Όπως έγινε ήδη, πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις, την επόμενη μέρα το εργαλειοποίησε και είπε – ανυπόστατα βέβαια, και ορθά έβγαλε η κυβέρνηση μετά από πίεση μας την αντι-NAVTEX – ότι έδωσε συγκατάθεση να γίνει σε “δική της” υφαλοκρηπίδα.

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Η ρηματική διακοίνωση, μας έλεγε η κυβέρνηση, είναι χαμηλής διπλωματικής ισχύος. Για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο, το 2021, η κυβέρνηση έστειλε τις συντεταγμένες με ρηματική διακοίνωση. Ήταν ήπιο; Αντεθνική θέση είναι να λέει υφυπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης ότι η ρηματική διακοίνωση είναι σαν να στέλνει ραβασάκι η ΕΥΔΑΠ ότι θα σκάψει στο χωράφι. Χωράφι της Τουρκίας είναι; Είναι ελληνική δικαιοδοσία».

Ο Κώστας Τσουκαλάς υπήρξε, παράλληλα, αιχμηρός αναφορικά με την προτροπή κυβερνητικού εκπροσώπου προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί στον Τούρκο Πρόεδρο για να ενημερωθεί:

«Είναι δυνατόν να λέει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ρωτήσει τον Ερντογάν σχετικά με το περιεχόμενο της διακοίνωσης; Είναι κατάπτυστη η αντιπολίτευση που θέτει ερωτήματα, αλλά είναι καλή η κυβέρνηση που μας στέλνει στον Ερντογάν για ενημέρωση; Τη μία μέρα στη Βουλή ο κ. Καιρίδης λέει ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη διακοίνωση και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, λέει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών το Σάββατο θα δώσει στους αρχηγούς τη διακοίνωση. Αυτή η κυβέρνηση είναι μπάχαλο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Τα εθνικά θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά».

Σχετικά με την ενημέρωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τον υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Τσουκαλάς πρόσθεσε: «Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον Νίκο Ανδρουλάκη με βάση εκείνα που ξέρει από τη γαλλική πλευρά».

Απαντώντας, τέλος, στις αιχμές της Σοφίας Βούλτεψη που επίσης παρίστατο στο τηλεοπτικό πάνελ ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε: «Έχετε συνηθίσει τις απευθείας αναθέσεις στους κολλητούς σας και νομίζετε ότι θα γίνει αυτό και στην εξωτερική πολιτική. Δεν είναι εξωτερική πολιτική για απευθείας αναθέσεις. Επτάμισι χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει πειραματόζωα τους Έλληνες».

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