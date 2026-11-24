«Ας τον κρίνουμε για τα πεπραγμένα του, τα νομοθετήματα του στο υπουργείο, τη συμπεριφορά και την πορεία του», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη» επανέλαβε ο Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στην υπόθεση Λιάκου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, εξέφρασε την άποψη πως δεν είναι δυνατόν να κατηγορείται ο οποιοδήποτε πολίτικος με τη λογική της οικογενειακής ευθύνης εκτός εάν υπάρχει σύνδεση των συγγενών του με τον ίδιο.

Ο Παύλος Μαρινάκης στην τοποθέτησή του ανέφερε πως δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη και θα έπρεπε όλα τα κόμματα να το έχουν δεδομένο. «Να τον κρίνουμε για τις απόψεις του, την πορεία του και τα πεπραγμένα του. Δεν μπορεί οι πολιτικοί να κατηγορούνται για τους συγγενείς τους, εκτός και αν υπάρχει κάποια επαγγελματική σύνδεση», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν έχει καμία επαγγελματική σχέση με τις αδελφές του και δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να μιλάει για συγγενείς υπουργών» τόνισε ο κ. Μαρινακης και πρόσθεσε «ας τον κρίνουμε για τα πεπραγμένα του, τα νομοθετήματα του στο υπουργείο, τη συμπεριφορά και την πορεία του». Παράλληλα σημείωσε ότι η κυβέρνηση με το επιτελικό κράτος έχει αλλάξει τους κανόνες για υπουργούς και υφυπουργούς».

Μεγάλο ψέμα της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση αυτή έχει παραπάνω μετακλητούς

Από το 2019 έως το 2026 έχουν μειωθεί οι μετακλητοί της κυβέρνησης και έχουν αυξηθεί οι μετακλητοί των ΟΤΑ από 1.085 σε 1.805» ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας πως τους μετακλητούς υπαλλήλους τους επιλέγει ο κάθε δήμαρχος και ο κάθε περιφερειάρχης. « Άρα μιλάμε για ένα μεγάλο ψέμα της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση αυτή έχει παραπάνω μετακλητούς από την προηγούμενη ή τις προηγούμενες».

«Οι μετακλητοί εκτός ΟΤΑ της κυβέρνησης το 2019 ήταν 1.052 και σήμερα είναι 940». τόνισε ο κύριος Μαρινάκης.