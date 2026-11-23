«Να συμφωνήσουμε οι παππούδες και οι γιαγιάδες παίρνουν δώρα και σε ενήλικα εγγόνια», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης, προσπαθώντας να μετριάσει τις αντιδράσεις.

Να λειάνει τις αντιδράσεις για τη γκάφα του Κυριάκου Μητσοτάκη να παροτρύνει τους παππούδες και τις γιαγιάδες να αγοράσουν - με το επίδομα των 400 ευρώ - το νέο βιντεοπαιχνίδι GTA VI, το οποίο έχει λάβει ηλιακή διαβάθμιση PEGI 18 (δηλαδή είναι κατάλληλο μόνο για ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω) επιχείρησε ο Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, βάζοντας εκ νέου στο «στόχαστρο» τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε, μετά από σχετική ερώτηση, πως είναι προφανές ότι η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στόχευε στους ενήλικες, στα ενήλικα εγγόνια.

«Αντιλαμβανόμαστε τις ενστάσεις για την αρχή αυτού του βίντεο – και όχι από τον κ. Τσίπρα από την κοινωνία – και είναι προφανές ότι ο πρωθυπουργός στην αναφορά αυτή στόχευε στους ενήλικες, γιατί να συμφωνήσουμε οι παππούδες και οι γιαγιάδες παίρνουν δώρα και σε ενήλικα εγγόνια. Άρα, είναι σημαντική η σημείωση που πρέπει να γίνει σε συνέχεια του βίντεο αυτού, ότι το παιχνίδι αυτό αναφέρεται σε ενήλικες», είπε ο Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Αλλά αφού φύγουμε από το δέντρο, ας πάμε στο δάσος και το δάσος έχει να κάνει με την υποκρισία του κ. Τσίπρα και κάποιων άλλων από το πολιτικό σύστημα που στάθηκαν σε μία αναφορά, η οποία ήταν προφανές ότι αφορούσε ενήλικες και δεν είδαν το δάσος. Το γεγονός είναι ότι ένα ιστορικής σημασίας νομοσχέδιο, για τον περιορισμό πρόσβασης των ανήλικων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περάσαμε μόνοι μας. Εννοώ μόνη της η ΝΔ».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 18:05'' του βίντεο:

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