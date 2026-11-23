Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ επιστρέφει την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 17.30 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ανάβει τα φώτα του και γίνεται, για ακόμη μία χρονιά, το σημείο αναφοράς των γιορτών στην πόλη.



Η λαμπερή γιορτή, με οικοδέσποινα την ηθοποιό Ευγενία Σαμαρά, σηματοδοτεί την έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ, που ζωντανεύει και φέτος χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), και έχει ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους.

Tο ραντεβού δίνεται στις 17.30 ακριβώς, στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ, όπου τα χιλιάδες λαμπιόνια ανάβουν, χαρίζοντας λάμψη στα τρία πανύψηλα στολισμένα έλατα και στα 82 πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού.



Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μεταμορφώνεται σε ένα ονειρικό τοπίο φωτός με το Dreamscape, μια μεγάλης κλίμακας εικαστική παρέμβαση του Γάλλου καλλιτέχνη Cédric Le Borgne. Τα Σιντριβάνια στο Κανάλι συμμετέχουν και αυτά στο υπερθέαμα με τον δικό τους φαντασμαγορικό τρόπο: χορεύουν και φωτίζονται σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς.

Το σκηνικό της, κατεξοχήν, γιορτινής βόλτας στην Αθήνα συμπληρώνει το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, που περιμένει έμπειρους και μη πατινέρ να στροβιλιστούν στον πάγο. Εκεί, βρίσκεται και το ξύλινο σπίτι του Φυσικού Αερίου, το οποίο μετατρέπεται σε ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να δημιουργήσουν, να πειραματιστούν με διαφορετικές τεχνικές και να ανακαλύψουν πολλές εκπλήξεις.





Στη συνέχεια, η σκηνή στην Αγορά υποδέχεται τις As a Feather, ένα γυναικείο μουσικό σχήμα που συνδυάζει τρεις φωνές, πιάνο και βιολί, προσεγγίζοντας pop επιτυχίες και αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια μέσα από ευρηματικές ενορχηστρώσεις. Από τους ABBA και τη Madonna έως τη Billie Eilish, τη Dua Lipa και τη Lady Gaga, το πρόγραμμά τους συνδέει διαφορετικές εποχές της pop μουσικής, με εναλλαγές ανάμεσα στη λυρική διάθεση και τον έντονο ρυθμό.

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Λίγο αργότερα, τη σκυτάλη παίρνει η Πανωραία Χρυσανθοπούλου με την εξαμελή μπάντα της, παρουσιάζοντας ένα χορευτικό πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στο swing, το rock ’n’ roll, τη disco, τη σύγχρονη pop και τις μελωδίες των γιορτών. Με πλήκτρα, τύμπανα, μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα, τρομπέτα και τρομπόνι, το σχήμα δίνει ζωντάνια σε ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει διαχρονικές επιτυχίες, λάτιν ρυθμούς, αλλά και παραδοσιακά κάλαντα.

Η γιορτή της 29ης Νοεμβρίου θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ3, την ΕΡΤ World και το κανάλι του ΚΠΙΣΝ στο YouTube. Θα είναι επίσης διαθέσιμη στο ERTFLIX, ενώ θα προβληθεί μέσω live streaming στην κοινότητα του Αγίου Δημητρίου στο Merrick της Νέας Υόρκης.

Τέλος, την 1η Δεκεμβρίου, θα μεταδοθεί μαγνητοσκοπημένη στο David Geffen Hall του Lincoln Center for the Performing Arts στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center (SNF-LC) Agora Initiative, μίας σύμπραξης για τον επαναπροσδιορισμό του δημόσιου χώρου, μέρος της οποίας είναι οι «Δίδυμες Αγορές» («Twin Agoras») στο ΚΠΙΣΝ και το Lincoln Center.

Τις επόμενες εβδομάδες, έως τις 7 Ιανουαρίου, ακολουθεί ένα συναρπαστικό εορταστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων: συναυλίες, παραστάσεις, προβολές ταινιών, DJ sets, πατινάζ, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του snfcc.org και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.

Πληροφορίες



O Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει

Κυριακή 29 Νοεμβρίου, 17.30

Αγορά ΚΠΙΣΝ

Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Είσοδος ελεύθερη

Οι As a Feather είναι οι:

Ιωάννα Καλλιτσάντση: φωνή / ενορχηστρώσεις

Φαίη Καραστεργίου: φωνή

Νάνσυ Ελευθερίου: φωνή

Κατερίνα Λιάκη: πλήκτρα

Μελίνα Ντελίκου: βιολί

Την Πανωραία Χρυσανθοπούλου συνοδεύουν οι:

Σωτήρης Καστάνης: ηλεκτρική κιθάρα / ενορχηστρώσεις

Οδυσσέας Αποστολόπουλος: πλήκτρα / φωνή

Γιάννης Παπανικολάου: τύμπανα

Ευάγγελος Σακλαράς: μπάσο

Φοίβος Γαλάνης: τρομπέτα

Σπύρος Ασημακόπουλος: τρομπόνι

Ειδικά για το βράδυ της εκδήλωσης, το shuttle bus του ΚΠΙΣΝ θα εκτελεί δρομολόγια σε συνεχόμενη κυκλική ροή (Συγγρού Φιξ - ΚΠΙΣΝ) από τις 16.30 έως τις 22.30.

Επιπλέον, θα υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης στάθμευσης στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου (Parking Taekwondo) από τις 16.30 έως τις 22.30.

Μέγας Δωρητής του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)