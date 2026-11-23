Οι φωτογραφίες της Αλεξάνδρας Νίκα αγκαλιά με τον μικρό Βασίλη.

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον μικρό Βασίλη και την – σχεδόν – πέντε μηνών Μιράντα, με τον ερχομό της τον περασμένο Ιούνιο να μεγαλώνει την ευτυχία και την οικογένεια του ζευγαριού.

Πριν από δύο χρόνια, βέβαια, η γνωστή επιχειρηματίας και ο επιτυχημένος τραγουδιστής, έγιναν για πρώτη φορά γονείς, καθώς η Αλεξάνδρα Νίκα έφερε στον κόσμο τον γιο τους, Βασίλη.

Το όνομά του, φαίνεται πως το πήρε από τον παππού του, τον πατέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού, ενώ μόλις χθες γιόρτασαν τα δεύτερα γενέθλιά του.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής, η Αλεξάνδρα Νίκα, δημοσίευσε δύο τρυφερές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, για να τιμήσει τον γιο της, ο οποίος είχε τα γενέθλιά του.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η γνωστή επιχειρηματίας, εμφανίζεται η ξαπλωμένη αγκαλιά με τον γιο της μέσα σε μία κατασκευή με τις χαρακτηριστικές πολύχρωμες μπαλίτσες.

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Στη λεζάντα της, επέλεξε να εκφράσει με έναν λιτό τρόπο μερικά από τα συναισθήματά της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Our little rockstar turned 2!», δηλαδή: «Ο μικρός μας rockstar έγινε 2 ετών».

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