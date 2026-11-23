Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο παραμένουν τα δύο μικρά παιδιά, ενώ υπό κράτηση εξακολουθούν να βρίσκονται η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της, μετά την απόφαση του δικαστηρίου

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες από το διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όπου εντοπίστηκαν ολομόναχα δύο μικρά αδελφάκια, ηλικίας 2 και 4 ετών. Το σπίτι, σύμφωνα με τις περιγραφές των αστυνομικών και τις μαρτυρίες των γειτόνων, ήταν γεμάτο σκουπίδια, ακαθαρσίες και πεταμένα ρούχα, ενώ οι συνθήκες υγιεινής ήταν ιδιαίτερα κακές. Τα δύο παιδιά βρέθηκαν μόνα τους, λερωμένα και εμφανώς παραμελημένα, σε ένα περιβάλλον ακατάλληλο για τη διαβίωσή τους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 23:15, όταν γείτονες ειδοποίησαν την Αστυνομία, καθώς άκουγαν επί ώρες τα κλάματα των παιδιών. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της πολυκατοικίας, οι φωνές είχαν αρχίσει να ακούγονται ήδη από τις 17:00 το απόγευμα.

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Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έσπευσαν στο σημείο και, έπειτα από συνεννόηση με τον εισαγγελέα Ανηλίκων, παραβίασαν την πόρτα του διαμερίσματος. Η εικόνα που αντίκρισαν στο εσωτερικό ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστη, με τα δύο μικρά αδέλφια να βρίσκονται χωρίς την παρουσία ενήλικα σε ένα σπίτι γεμάτο σκουπίδια και ακαθαρσίες.

«Ούτε ζώο δεν μένει σε τέτοιο περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά γείτονας, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, κλάματα και φωνές ακούγονταν συχνά από το συγκεκριμένο σπίτι, ωστόσο οι γείτονες δεν γνώριζαν καλά την οικογένεια, καθώς είχε μετακομίσει πρόσφατα στην πολυκατοικία.

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Λίγη ώρα αργότερα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 22χρονης μητέρας των παιδιών, υπηκόου Συρίας, και του 25χρονου συντρόφου της, παλαιστινιακής καταγωγής, με τον οποίο συγκατοικούσε. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εξηγήσεις που έδωσαν για την απουσία τους και για το γεγονός ότι είχαν αφήσει τα παιδιά μόνα και κλειδωμένα στο διαμέρισμα κρίθηκαν ανεπαρκείς.

Τα δύο αδελφάκια μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου εξετάστηκαν από τους γιατρούς. Η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή, ωστόσο παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους και για την προστασία τους.

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Η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων, από κοινού και κατά συρροή. Κατά την παρουσία τους στο δικαστήριο, οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν ολιγοήμερη αναβολή της δίκης, προκειμένου να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για αναβολή, αποφάσισε όμως να διατηρήσει την κράτησή τους μέχρι τη νέα δικάσιμο.