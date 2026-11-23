Μετά από τουλάχιστον 10 ημέρες καλοκαιρίας, αναμένεται ραγδαία αλλαγή του καιρού με πολύωρες βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Αττική.

Ραγδαία μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με την θερμοκρασία θα πέφτει αισθητά ενώ προς το τέλος της εβδομάδας αναμένονται βροχές αλλά και καταιγίδες στην Αττική.

Με βροχές, αυξημένη συννεφιά και κατά τόπους καταιγίδες αναμένεται να κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στην Αττική, με τα βόρεια προάστια να βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων. Η επιδείνωση του καιρού θα γίνει περισσότερο αισθητή από την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή αναμένεται ενίσχυση των βροχοπτώσεων, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το meteo, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, από τις πρωινές ώρες θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους ασθενείς βροχοπτώσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα ξεκινήσει από τους 10-11 βαθμούς τις πρώτες πρωινές ώρες και θα φτάσει τους 14-15 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και το απόγευμα.

Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν αρχικά περισσότερο τα βόρεια προάστια, χωρίς να αποκλείεται η επέκτασή τους και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου, από το κέντρο της Αθήνας μέχρι τα δυτικά και τα ανατολικά προάστια.

Πότε έρχονται οι καταιγίδες στην Αττική

Πιο δύσκολη αναμένεται η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, καθώς η αστάθεια θα ενταθεί. Από τις πρώτες πρωινές ώρες θα εκδηλώνονται ασθενείς βροχές, ενώ τοπικά διαστήματα συννεφιάς θα εναλλάσσονται με βροχοπτώσεις.

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Από το μεσημέρι, ωστόσο, η εικόνα του καιρού αναμένεται να επιδεινωθεί, με εκδήλωση καταιγίδων. Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα εντονότερα φαινόμενα τοποθετούνται από τις 14:00 και μετά, με τις καταιγίδες να διατηρούνται και κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν τα βόρεια προάστια, ενώ βροχές και τοπικές καταιγίδες ενδέχεται να επηρεάσουν και το υπόλοιπο λεκανοπέδιο, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου της Αθήνας, των δυτικών και νότιων προαστίων, αλλά και περιοχών της ανατολικής Αττικής.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε σχετικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την Πέμπτη, φτάνοντας τους 17 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, πριν υποχωρήσει στους 16 βαθμούς το απόγευμα και το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις που κατά διαστήματα θα φτάνουν τα 4-5 μποφόρ.

Προσοχή χρειάζεται κυρίως την Παρασκευή από το μεσημέρι και μετά, καθώς η εκδήλωση καταιγίδων μπορεί να προκαλέσει τοπικά εντονότερες βροχοπτώσεις. Η εξέλιξη των φαινομένων θα χρειαστεί επανεκτίμηση όσο πλησιάζουμε στην ημερομηνία.

Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου το πρωί της Δευτέρας, θα έχουμε βροχές στη δυτική Ελλάδα με αξιόλογες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής Θεσσαλίας. Μπόρες θα έχουμε και μετά το μεσημέρι στα ορεινά από τη ΒΔ Πελοπόννησο μέχρι και την Ήπειρο, αλλά και χιόνια στις κορυφές των βουνών. Επίσης φαινόμενα θα έχουμε κατά μήκος των βόρειων συνόρων της Ελλάδας, αλλά και στα νησιά του αν. Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά τους 22 και 23 βαθμούς, στα βόρεια από 14 έως και 22 και στα νότια στους 23 βαθμούς. Στα ανατολικά από 20 έως 21 βαθμούς και στα δυτικά στους 21 βαθμούς.

Την Τρίτη και την Τετάρτη δεν θα έχουμε φαινόμενα, αλλά την Πέμπτη στα ΒΔ σε Κέρκυρα και Ήπειρο θα έχουμε πολύ δυνατές βροχές και προς το βράδυ θα επηρεάσουν τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, αλλά και τη Μακεδονία.

Την Παρασκευή θα έχουμε επίσης μια ζώνη βροχών στα δυτικά και το Σαββατοκύριακο 28/11 - 29/11 οι βροχές θα γίνουν πιο έντονες. Επίσης θα έχουμε αξιόλογες χιονοπτώσεις σε αρκετές ορεινές περιοχές ακόμη και σε ημιορεινές της βόρειας Ελλάδας και στη δυτική Μακεδονία.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι μόνο η επικείμενη ψυχρή μεταβολή, αλλά και το γεγονός ότι η θερμοκρασιακή ανάκαμψη που θα ακολουθήσει εκτιμάται πως θα είναι προσωρινή.

Παράλληλα, η δυτική Ελλάδα φαίνεται ότι θα δεχθεί τον μεγαλύτερο όγκο βροχοπτώσεων κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, αναλύοντας τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, αναφέρει ότι η πρώτη πτώση της θερμοκρασίας θα σημειωθεί στα μέσα της εβδομάδας, ωστόσο δεν θα αποτελέσει τη μοναδική ψυχρή μεταβολή.

Η τάση για νέα υποχώρηση του υδραργύρου στις αρχές Δεκεμβρίου εμφανίζεται σε αρκετές περιοχές της χώρας, χωρίς ακόμη να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια πόσο έντονη ή παρατεταμένη θα είναι.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις βροχοπτώσεις, καθώς τα προγνωστικά σύνολα (ensembles) εμφανίζουν αυξημένη δραστηριότητα στη δυτική Ελλάδα.

«Η ατμόσφαιρα φαίνεται λοιπόν να προσανατολίζεται σταδιακά προς πιο χειμωνιάτικες συνθήκες, χωρίς όμως να λείπουν οι ενδιάμεσες, πρόσκαιρες θερμοκρασιακές ανακάμψεις», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η εκτίμηση αυτή δείχνει ότι η μετάβαση προς τον χειμώνα δεν θα γίνει απότομα, αλλά μέσα από εναλλαγές θερμότερων και ψυχρότερων διαστημάτων.