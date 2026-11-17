Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τεσσάρων μελών σπείρας που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν πολίτες.

Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες τεσσάρων ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε απάτες και κλοπές σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προσποιούμενη τους λογιστές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν τα θύματά τους με το πρόσχημα ότι ήταν λογιστές και κατάφερναν να αποσπούν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε την 1η Νοεμβρίου πό το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, ενώ η δημοσιοποίηση των στοιχείων πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Δείτε τα στοιχεία τους εδώ

Σκοπός της δημοσιοποίησης είναι να εντοπιστούν και άλλες πιθανές περιπτώσεις απάτης και κλοπών που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί από τους κατηγορουμένους, καθώς και να ενημερωθούν πιθανά θύματα.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί όσους πολίτες γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικό να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς στο 210-6234457 ή με τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής στο 210-6411111. Όπως επισημαίνεται, διασφαλίζονται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.