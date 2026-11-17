Ο Σύλλογος ζητά από τον Πρωθυπουργό να αναλάβει πρωτοβουλία για ουσιαστικό διάλογο, με τη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων, ώστε να αντιμετωπιστεί μια αδικία.

Την άμεση και ουσιαστική εφαρμογή του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ), ο οποίος παραμένει σε εκκρεμότητα από το 1979, ζητά με ανοιχτή επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων, σωματείο-μέλος της ΠΟΜΙΔΑ.

Στην επιστολή, με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 2026, ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων και απαλλοτριωμένων οικοπέδων βρίσκονται εδώ και δεκαετίες αντιμέτωποι με σοβαρούς περιορισμούς στην αξιοποίηση της περιουσίας τους, ενώ εξακολουθούν να επιβαρύνονται με υπέρογκους φόρους.

Όπως επισημαίνεται, η Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης θεσπίστηκε προκειμένου να προστατευθεί η αρχιτεκτονική κληρονομιά και να βελτιωθούν οι κοινόχρηστοι χώροι. Πρόκειται, σύμφωνα με τον Σύλλογο, για έναν θεσμό που εξυπηρετεί το συλλογικό συμφέρον και, συνεπώς, το οικονομικό βάρος της προστασίας των διατηρητέων δεν μπορεί να μετακυλίεται αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες τους.

«Η Πολιτεία έχει υποχρέωση να στηρίξει τους ιδιοκτήτες», υπογραμμίζεται στην επιστολή, με αναφορά στο Σύνταγμα του 1975 και στη Διεθνή Σύμβαση της Γρανάδας, που κυρώθηκε από την ελληνική Βουλή το 1992.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η παρέμβαση του Συλλόγου απέναντι στην κεντρική διοίκηση αλλά και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις οποίες καταλογίζει διαχρονική αδράνεια και έλλειψη ουσιαστικής υποστήριξης για την αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων.

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Παράλληλα, καλεί τους δημάρχους να συμμετάσχουν ενεργά στη δημόσια διαβούλευση και να καταθέσουν εποικοδομητικές προτάσεις για τη βελτίωση της σχετικής πρότασης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Σύλλογος ζητά από τον Πρωθυπουργό να αναλάβει πρωτοβουλία για ουσιαστικό διάλογο, με τη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων, ώστε να αντιμετωπιστεί μια αδικία που, όπως υποστηρίζει, διαιωνίζεται επί δεκαετίες.

«Για λόγους ισονομίας και δικαιοσύνης ζητάμε να τεθεί τέρμα στην αδικία», τονίζει χαρακτηριστικά.

Οι ιδιοκτήτες προειδοποιούν ότι η συνεχιζόμενη αδράνεια δεν πλήττει μόνο τις περιουσίες τους, αλλά θέτει σε κίνδυνο και τη διατήρηση σημαντικού μέρους της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της χώρας.