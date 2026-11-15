Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου από την τραγωδία που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11) που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατου ενός παιδιού 18 μηνών μετά από κατάποση βενζίνης.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου προχώρησαν στη σύλληψη των γονιών του παιδιού που άφησε την τελευταία του πνοή στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11), με το παιδί να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να συγκεντρώσουν τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διασαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη και πώς το 18 μηνών παιδί βρέθηκε εκτεθειμένο στον κίνδυνο.

Η αρχική έρευνα οδήγησε στη σύλληψη των γονιών του, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το επανέφεραν οι γιατροί, αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το παιδί διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου κινητοποιήθηκε άμεσα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών. Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας αρχικά να επαναφέρουν το παιδί, ενώ παρόντες βρίσκονταν και οι γονείς του.

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Στη συνέχεια ακολούθησε η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρέμενε εξαιρετικά κρίσιμη. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε να επιβιώσει.