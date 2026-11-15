Ο 25χρονος άνδρας από το Πακιστάν φέρει μαχαιριές στην κοιλιά, στα πλευρά και στα χέρια μετά από συμπλοκή στην Άρβη του Δήμου Βιάννου.

Μία αιματηρή συμπλοκή που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό ενός 25χρονου από το Πακιστάν σημειώθηκε στην Άρβη του Δήμου Βιάννου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το patris.gr, η ένταση φέρεται να ξεκίνησε όταν ο 25χρονος έπιασε δουλειά στον ίδιο εργοδότη με δύο άλλους ομοεθνείς του. Ακολούθησε επεισόδιο μεταξύ των τριών ανδρών, ενώ η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο όταν ένας από τους δύο φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 25χρονο, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά, τα πλευρά και τα χέρια.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βιάννου για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου από όπου πήρε εξιτήριο.

Την υπόθεση χειρίζεται Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το αιματηρό περιστατικό.