Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα (15/11) ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης ενόψει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων το οποίο θα συνεδριάσει αύριο, Δευτέρα (16/11).

Ο κ. Γεραπετρίτης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου.

Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όπως επίσης και το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει, ακόμη, στη δεύτερη Σύνοδο για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, στην οποία θα λάβουν μέρος υπουργοί Εξωτερικών χωρών του Νοτίου Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας, καθώς και της Μολδαβίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας.