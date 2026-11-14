«Η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει, με μια ενεργό εξωτερική πολιτική, με γνώση και υπευθυνότητα, να ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της χώρας» αναφέρει στην ανακοίνωση του ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να κινείται με γνώμονα την ενίσχυση του διεθνούς αποτυπώματος της χώρας εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τις σημερινές συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική.

Στο επίκεντρο της κουβέντας βρέθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου και οι φερόμενες παλινωδίες που προκάλεσαν παρεμβάσεις της Τουρκίας την προηγούμενη βδομάδα. Ο υπουργός Εξωτερικών στο μήνυμα του υποστηρίζει ότι «το γαλλικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, και συνεχίζει το ερευνητικό του έργο με βάση την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX, αποκλειστικά και μόνο», ενώ τονίζει ότι η «ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει, με μια ενεργό εξωτερική πολιτική να ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της χώρας».

Στην ανακοίνωση του ο ΥΠΕΞ υπερτονίζει ότι αυτή η 4η φορά που συναντήθηκε με τους πολιτικούς αρχηγούς για τους ενημερώσει για την πορεία των εξελίξεων στα εξωτερικά ζητήματα της χώρας και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους στη συνάντηση.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Είχα σήμερα την ευκαιρία να ενημερώσω τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων σχετικά με τις εξελίξεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τους πολιτικούς αρχηγούς που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για ενημέρωση, μια ιδιαιτέρως θεσμική στάση.

Ήταν η τέταρτη φορά που συναντήθηκα με τους πολιτικούς αρχηγούς παρέχοντας ενημέρωση σε σχέση με θέματα εξωτερικής πολιτικής, παράλληλα και με τις τακτές συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, και με την παρουσία μου στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών.

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Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, συνεχίζει το ερευνητικό του έργο με βάση την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX, αποκλειστικά και μόνο.

Η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει, με μια ενεργό εξωτερική πολιτική, με γνώση και υπευθυνότητα, να ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της χώρας και να προσδίδει κύρος και αυτοπεποίθηση στην πατρίδα».