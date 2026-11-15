Πώς έγινε το περιστατικό στη Χαλκιδική.

Χειροπέδες σε ένα άνδρα πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολύγυρου για απάτη σε βάρος γυναίκας σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Ειδικότερα, συνεργός του άνδρα που συνελήφθη τηλεφώνησε στη γυναίκα υποστηρίζοντας πως υπάρχει δήθεν υπερκατανάλωση ρεύματος λόγω εργασιών στην περιοχή. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο επιτήδειος της ζήτησε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι της και να τοποθετήσει σε σημείο που της υπέδειξαν.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν 15 λίρες, 1 ρολόι και το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς και έφυγε με όχημα, που είχε νοικιάσει. Μάλιστα, με τον ίδιο τρόπο, αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν γυναίκα σε διπλανή οικία χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν οτιδήποτε.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου εντόπισαν έναν από τους δύο δράστες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ κατασχέθηκε το όχημα το οποίο χρησιμοποιούσε και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.

Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι λίγες ημέρες νωρίτερα εξαπάτησαν και έναν ανήλικο σε άλλη περιοχή της Χαλκιδικής, από τον οποίο απέσπασαν τέσσερις λίρες, 500 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.400 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 435 ευρώ, διάφορα κοσμήματα και δύο κινητά τηλέφωνα. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.