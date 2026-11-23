Η πρόθεση της οικογένειάς του είναι να επιστρέψει ο ηθοποιός στο σπίτι του.

Στο νοσοκομείο παραμένει ο ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς, έπειτα από πτώση στο σπίτι του, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Η είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ηθοποιός αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα υγείας.

Το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, ο γιατρός του ηθοποιού, κύριος Στράτης, μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό», μεταφέροντας τα νεότερα για την υγεία του.

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, έχει πλέον τοποθετηθεί τραχειοστομία και ο ηθοποιός αναπνέει μόνος του, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια σχετική βελτίωση στην εικόνα της εγκεφαλικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, ο κύριος Στράτης, αποκάλυψε ότι η επιθυμία της οικογένειας του ηθοποιού, είναι ο Δημήτρης Καλλιβωκάς να επιστρέψει στο σπίτι του.

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Τα νεότερα για την υγεία του Δημήτρη Καλλιβωκά

Ο κύριος Στράτης, ανέφερε: «Ο κ. Καλλιβωκάς την Παρασκευή υπέστη σε τραχειοστομία, λόγω ότι είχαν περάσει αρκετές ημέρες και δεν ήταν δυνατό να αποσωληνωθεί. Έκτοτε, αναπνέει μόνος του, όμως, δυστυχώς, δεν έχουμε καμία βελτίωση όσον αφορά την εγκεφαλική δραστηριότητα του ασθενούς. Περιμένουμε να σταθεροποιηθεί ακόμα λίγο ο ασθενής και από εκεί και πέρα να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μας. Θα μεταφερθεί πίσω στο νοσοκομείο από όπου προήλθε; Από την οικογένεια μου έχει μεταφερθεί πως επιθυμία του ίδιου θα ήταν να επιστρέψει σπίτι του αν είναι αυτό δυνατό. Με κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να επιστρέψει σπίτι του. Το εξιτήριο θα εξαρτηθεί μετά από συζήτηση με την οικογένειά του, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα αυτά είναι πάρα πολύ λεπτά, και αναλόγως την υγεία του ασθενούς».

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