Ο Παύλος Μαρινάκης δεν έκανε καμία αναφορά στο ηθικό του πράγματος και επανέλαβε τα όσα είπε χθες, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Το επιχείρημα ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη» επανέλαβε ο Παύλος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε σήμερα, στον ΣΚΑΪ, για την υπόθεση των απευθείας αναθέσεων στις αδελφές του Βαγγέλη Λιάκου.

«Το θέμα όπως έχει απαντηθεί, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Δεν μπορεί να κατηγορείται ένας άνθρωπος για τα συγγενικά του πρόσωπα. Δεν μπορεί να απολογείται ένας πολιτικός για κάτι που έχουν κάνει οι αδερφές του. Ο κάθε δήμος κάνει αναθέσεις με έναν νόμο του 2016. Δεν σημαίνει ότι κάθε απευθείας ανάθεση είναι πρόβλημα. Χρειάζεται να επισκευαστεί η οροφή ενός σχολείου, όταν η δημόσια διοίκηση καλείται να προβεί σε ένα έξοδο, ακολουθεί τον νόμο. Το θέμα είναι να είναι νόμιμες και να χρειάζονται. Να υπάρχουν παραδοτέα, να ξέρει τη δουλειά», είπε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Γενικά τώρα για τις απευθείας αναθέσεις, δημιουργείται ένα αφήγημα ότι είμαστε η κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων. 2025 συνολικά οι δημόσιες συμβάσεις ήταν κάτι παραπάνω από 13 δισ. ευρώ. Οι απευθείας αναθέσεις, αν βάλει κανείς μέσα και τους δήμους και τις Περιφέρειες και τα νοσοκομεία είναι περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Αν αφήσουμε μόνο την κεντρική κυβέρνηση, οι απευθείας αναθέσεις έρχονται στα 450 εκατ. ευρώ. Το 4% δηλαδή επί των δημοσίων συμβάσεων. Η αντιπολίτευση βομβαρδίζει με μισή αλήθεια», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Από τη στιγμή που ανέλαβε υφυπουργός… Το να έχει συνεργάτη την αδερφή του έπρεπε να της ζητήσει να παραιτηθεί και παραιτήθηκε πριν την ορκωμοσία του. Δημιουργούνται κάποια έμμεσα και ηθικά ασυμβίβαστα σύγκρουσης συμφερόντων από τη στιγμή που ένας άνθρωπος αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Αυτό η οικογένεια μεταξύ της θα το βρει. Ήδη έγιναν κάποιες ενέργειες. Το θέμα είναι η ουσία, αλλά και η εικόνα που προκύπτει προς τα έξω.

Τι να πω ότι υπάρχει οικογενειακή ευθύνη;

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Πριν δεν ήταν υφυπουργός αρμόδιος για τους δήμους. Πριν ήταν η αδερφή ενός βουλευτή σε άλλη εκλογική Περιφέρεια από τους δήμους με τους οποίους συνεργαζόταν. Η βασική περίπτωση, η μία εκ των δύο αδερφών, κληρονόμησε το γραφείο πριν ο άνθρωπος εκλεγεί βουλευτής», κατέληξε.

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«Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να παίζει μπάλα στο γήπεδο του Τσίπρα»

«Η ΝΔ έχει κάνει διεύρυνση χωρίς να αλλοιωθεί», τόνισε, επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ σχολίασε πως «το ΠΑΣΟΚ μετατοπίστηκε και επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη επέλεξε να παίξει μπάλα στο γήπεδο του κ. Τσίπρα».

Συγκεκριμένα, για τις νέες προσθήκες στο ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και τη Νίνα Κασιμάτη, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως «υπάρχει ένα πήγαινε-έλα μεταξύ ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ που θυμίζει μεταγραφικό παζάρι μπάσκετ ή ποδοσφαίρου. Εγώ θεωρώ ότι γίνεται με κριτήριο το πού υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα εκλογής. Η διεύρυνση δεν είναι κακό πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει διεύρυνση χωρίς να έχει αλλοιωθεί».

Συνέχισε λέγοντας πως «το ΠΑΣΟΚ μετατοπίστηκε και επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη επέλεξε να παίξει μπάλα στο γήπεδο των κομμάτων τα οποία ακολουθούν δύο συγκεκριμένα μοτίβα. Το ένα είναι οι ακοστολόγητες υποσχέσεις και το άλλο είναι ό,τι συμβαίνει να το βαφτίζουν σκάνδαλο ή κρίση Μητσοτάκη. Σε αυτό το γήπεδο επέλεξε να πάει ο κ. Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα που μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, με τις πολλές διαφορές που έχουμε, κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη επί των ημερών του Βαγγέλη Βενιζέλου και την ίδια λογική είχε και επί των ημερών της αείμνηστης Φώφης Γεννημάτα. Τώρα επέλεξε να γίνει ένα κόμμα στο γήπεδο που έπαιζε πρωταγωνιστικά ο κ. Τσίπρας».

Για τα στελέχη από άλλα κόμματα που πήγαν στη ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε πως «συστρατεύτηκαν με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς να αλλοιωθεί η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ αλλοιώθηκε και παίρνει το ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ μετά το άλλο».

Σε σχόλιο των δημοσιογράφων πως «με αυτό το ΠΑΣΟΚ θέλει να συνεργαστεί η ΝΔ», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Όχι. Ο κ. Μητσοτάκης είπε "μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία", αλλά αν δεν (επιτευχθεί), θα μπορούσε να συνεργαστεί μόνο με ένα σοβαρό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, που συμφωνούσαμε στα βασικά».

Αναφερόμενος στα σχόλια που έχει κάνει ο κ. Καλογερόπουλος για μετατόπιση στα δεξιά της ΝΔ, απάντησε πως δεν αντιπροσωπεύουν ούτε τη ΝΔ ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επίσης, τόνισε πως «είμαστε η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας που έχει τόσο μεγάλα ποσοστά».

Ακολούθως, αναφερόμενος στον κ. Τσάφο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως «ρευστοποίησε τα ομόλογά του μόλις έγινε υφυπουργός με αρμοδιότητα την ενέργεια. Υλοποιεί μια συνολική ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης».

Για Εξεταστική και Σαμαρά

Για το εάν θα κληθεί ο Αλέξης Τσίπρας στην εξεταστική για τα funds, επισήμανε πως «δεν έχει παρθεί απόφαση από την ΚΟ της ΝΔ για το ποιοι θα κληθούν».

Στη συνέχεια, εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για τους servicers και τα κόκκινα δάνεια και απαρίθμησε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Τέλος, επισήμανε πως «οι εκλογές κρίνονται στο πεδίο της πολιτικής», ενώ για το σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη πως «ο κ. Σαμαράς ντρέπεται για τα στελέχη του», είπε: «Ο κ. Γεωργιάδης έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και για να το λέει, έχει κάποιον λόγο που το λέει. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία γιατί δεν ανακοινώνει κόμμα ο κ. Σαμαράς».