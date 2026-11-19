Ψάχνουν αντικαταστάτη για τον κυβερνητικό εκπρόσωπος που θα είναι υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Αθήνας, αλλά δεν βρίσκουν.

Μπορεί ο Παύλος Μαρινάκης να έχει ήδη αρχίσει να κινείται προεκλογικά στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, όμως στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει μια εκκρεμότητα που δεν είναι καθόλου απλή: ποιος θα τον αντικαταστήσει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου;

Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύει να αποχωρήσει με την προκήρυξη των εθνικών εκλογών, προκειμένου να αφοσιωθεί στη μάχη του σταυρού. Το πρόβλημα είναι ότι η αναζήτηση διαδόχου δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Η θέση απαιτεί καθημερινή παρουσία, γνώση των κυβερνητικών χειρισμών, πολιτικά αντανακλαστικά και, κυρίως, την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού. Δεν αρκεί, δηλαδή, απλώς κάποιος να μπορεί να σταθεί μπροστά στις κάμερες.

Έτσι, όσο πλησιάζει η προεκλογική περίοδος, τόσο μεγαλώνει το άγχος για τη διαδοχή του Μαρινάκη που θεωρείται στο Μέγαρο Μαξίμου ιδιαίτερα επιτυχημένος. Αναζητείται πρόσωπο που δεν θα θέσει υποψηφιότητα ή θα ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας ώστε να μην εμπίπτει στους τηλεοπτικούς περιορισμούς που ισχύουν κατά την προεκλογική περίοδο. Στην πρώτη περίπτωση ανήκει ο ΄Ακης Σκέρτσος και στη δεύτερη ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Α.