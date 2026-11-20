Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό πεζοδρόμιο της πόλης.

Έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της παράνομης αφισοκόλλησης και της αυθαίρετης ανάρτησης αγγελιών σε δημοτικές υποδομές επέλεξε ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, ο οποίος αποφάσισε να επικοινωνήσει προσωπικά με πολίτη που είχε κολλήσει αυτοκόλλητη αγγελία σε στύλο φωτισμού.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό πεζοδρόμιο της πόλης, κοντά στο κατάστημα «Βασιλόπουλος», όπου σε έναν ολοκαίνουργιο δημοτικό στύλο είχαν τοποθετηθεί διάφορα διαφημιστικά χαρτιά και αγγελίες, μεταξύ των οποίων και ένα κίτρινο αυτοκόλλητο με την ένδειξη «ΠΩΛΕΙΤΑΙ».

Ο δήμαρχος, εντοπίζοντας την αγγελία, δεν επέλεξε να προχωρήσει απευθείας στη διαδικασία επιβολής προστίμου, αλλά πήρε το τηλέφωνο που αναγραφόταν στο αυτοκόλλητο και κάλεσε τον υπεύθυνο, προκειμένου να τον ενημερώσει για την παράβαση και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η τηλεφωνική επικοινωνία και η προειδοποίηση για το πρόστιμο

«Έχετε βάλει ένα πωλητήριο σε μία κολώνα εδώ στο Βασιλόπουλο, στην Αγία Βαρβάρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λάμπρος Μίχος, εξηγώντας στον συνομιλητή του πού είχε εντοπιστεί η αγγελία.

Στη συνέχεια, όταν τέθηκε ζήτημα σχετικά με το ποιος διαχειρίζεται την αγγελία, ο δήμαρχος επέμεινε στο γεγονός ότι το αυτοκόλλητο είχε τοποθετηθεί με κόλλα πάνω σε δημοτική υποδομή, η οποία μάλιστα είχε μόλις ανακαινιστεί.

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«Ακούστε κάτι. Την έχετε κολλήσει με κόλλα πάνω σε μία κολώνα, που είναι φρεσκοφτιαγμένη, καινούργια, και ο Δήμος προβλέπει πρόστιμο 500 ευρώ», σημείωσε.

Μάλιστα, διευκρίνισε ότι το προβλεπόμενο ποσό αφορά κάθε στύλο ξεχωριστά, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «500 ευρώ η κάθε κολώνα».

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