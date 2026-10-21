Επίθεση στον Χάρη Δούκα κάνει η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά» με εφορμή το πόρισμα για τα σχολεία της Γκράβας.

Η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» αναφέρει «Το πόρισμα - κόλαφος του ΤΕΕ για τη Γκράβα θέτει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για μαθητές και καθηγητές. Η διοίκηση Δούκα αντί να μείνει στην ουσία, για άλλη μια φορά ασχολείται με την επικοινωνία.

Όταν ανέλαβε, είχε στα ταμεία 15 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τα σχολεία. Δεν αξιοποίησε ούτε ένα ευρώ. Και ιδού τα αποτελέσματα.

Κύριε Δούκα, είχατε τους πόρους. Έχετε την ευθύνη. Τελείωσαν οι δικαιολογίες.

Όταν χιλιάδες οικογένειες αγωνιούν, είναι ανεπίτρεπτο προτεραιότητα να αποτελεί η εικόνα σας.

Σταματήστε να κρύβεστε από τις ευθύνες σας.

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