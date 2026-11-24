Ο υπουργός Υγείας παραπέμπει σε δύο δημόσιες τοποθετήσεις για την υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στη στήλη «Παιχνίδια Εξουσίας» του Dnews, που ανέφερε σήμερα ότι ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βαγγέλης Λιάκος, είναι το μόνο «γαλάζιο» στέλεχος που βάλλεται και δεν έχει στηρίξει ο υπουργός Υγείας.

«Στήριξα τον Λιάκο και πολύ μάλιστα», ανέφερε στο Dnews ο Άδωνις Γεωργιάδης, παραπέμποντας στις τοποθετήσεις του στις 16 και 19 Νοεμβρίου, στα Παραπολιτικά και στον ΣΚΑΪ, αντιστοίχως, με τις οποίες είχε υπερασπιστεί τον υφυπουργό Εσωτερικών για την υπόθεση των απευθείας αναθέσεων των αδερφών του.

Στην πρώτη του τοποθέτηση, την προπερασμένη Δευτέρα είχε πει στον ραδιοφωνικό σταθμό των «Παραπολιτικών»: «Δεν κατηγορείται για κάτι ο κ. Λιάκος. Συζητάμε εάν η αδερφή του… Η αδερφή του είναι ξεχωριστή προσωπικότητα, έχει δική της δραστηριότητα. Το συγκεκριμένο γραφείο, της αδερφής του κ. Λιάκου και όχι του Λιάκου, είχε πάρει απευθείας αναθέσεις επί ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή της τα έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή ήταν ο αδερφός της βουλευτής της ΝΔ; Προφανώς η κυρία αυτή έχει φτιάξει ένα εξιδεικευμένο λογιστικό γραφείο που ασχολείται με τα διάφορα των δήμων και κάποιοι δήμοι την προτιμούν. Την προτιμούν επί ΣΥΡΙΖΑ, την προτιμούν και επί Νέας Δημοκρατίας. Μα δεν ξέρεις από πριν τι θα γίνει μετά ο αδερφό σου. Μα πώς θα καθορίσεις την προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα με το τι θα γίνει στο μέλλον ο αδερφός σου; Στο μέτρο που διάβασα αυτά που είδα, μιλάμε για απευθείας αναθέσεις από δήμους που ξεκίνησαν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ στην αδερφή του κ. Λιάκου. Δεν έχει πάρει κάτι ο κ. Λιάκος».

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Τρεις μέρες αργότερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ είχε αναφέρει: «Με τον Λιάκο, δεν έχω καταλάβει. Τον κατηγορούμε για ποιον λόγο; Ότι η αδερφή του είχε εταιρία δέκα χρόνια πριν γίνει βουλευτής και έπαιρνε δουλειές από τους δήμους; Δηλαδή δέκα χρόνια πριν θα ήξερε ο Λιάκος ότι θα γίνει βουλευτής και υφυπουργός Εσωτερικών και αυτό είναι θέμα που πρέπει να το συζητάμε;

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Η κυρία αυτή, η αδερφή του, εγώ δεν έχω την τιμή να τη γνωρίζω, είχε απ’ ό,τι κατάλαβα δέκα χρόνια πριν εκλεγεί βουλευτής ο Λιάκος. Έπαιρνε απευθείας αναθέσεις 150.000 ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυξήθηκε η δουλειά της από το 2019, αυξήθηκε όλων των Ελλήνων γιατί επί Μητσοτάκη. Η κ. Λιάκου, απ’ ό,τι είδα στα δημοσιεύματα, 150.000 ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Λιάκος της τα έδινε, που δεν ήταν βουλευτής; Και η ανθρωποφαγία πρέπει να έχει κάποια όρια. Δεν έχω δει κανέναν να φωνάζει από τη Νέα Δημοκρατία».

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