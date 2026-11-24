Εκτεταμένες ζημιές σε τέσσερις γειτονικές επιχειρήσεις προκάλεσε η έκρηξη στην καφετέρια.

Στην αξιοποίηση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες της Αστυνομίας για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και σοβαρές υλικές ζημιές.

Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκεται βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη, ενώ στο βιντεοληπτικό υλικό φέρονται να έχουν καταγραφεί δύο άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

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Εκτεταμένες καταστροφές σε τέσσερις επιχειρήσεις

Η ισχυρή έκρηξη στην οδό Σινώπης προκάλεσε σημαντικές ζημιές τόσο στην πρόσοψη όσο και στο εσωτερικό της καφετέριας, η οποία ήταν κλειστή. Από το ωστικό κύμα έσπασαν οι τζαμαρίες τεσσάρων γειτονικών καταστημάτων, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), τα οποία πραγματοποίησαν αυτοψία και συνέλεξαν ευρήματα.

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Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η έκρηξη προήλθε από το εσωτερικό της επιχείρησης.

Στο επίκεντρο των ερευνών οι προηγούμενες επιθέσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αστυνομικοί στο ιστορικό επιθέσεων σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας.

Ο ίδιος διατηρεί πλυντήριο αυτοκινήτων στην οδό Λιοσίων, το οποίο είχε γίνει στόχος επίθεσης στις 13 Νοεμβρίου, ενώ πριν από περίπου έναν χρόνο φέρεται να είχε σημειωθεί περιστατικό με πυροβολισμούς στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας.

Οι αστυνομικοί αναζητούν πιθανή σύνδεση μεταξύ των περιστατικών, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας, Παναγιώτης Μανούρης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το περιστατικό ενδέχεται να σχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον υπόκοσμο.

«Πρόκειται για δεύτερο περιστατικό μετά το καφέ στην Κασταμονή με την πολυκατοικία που κάηκε», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η επιχείρηση είχε αλλάξει ιδιοκτησία πριν από περίπου δύο μήνες.

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Ανησυχία στους κατοίκους της Νέας Ιωνίας

Έντονος είναι ο προβληματισμός των κατοίκων για την ασφάλειά τους, δεδομένου ότι πρόκειται για δρόμο από τον οποίο διέρχονται καθημερινά αρκετοί πεζοί και οχήματα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και στάση λεωφορείου.

Ενδεικτική της ανησυχίας που επικρατεί είναι η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, ο οποίος αναφέρθηκε στις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η έκρηξη εάν υπήρχαν διερχόμενοι πεζοί.

«Τι θα συνέβαινε αν περνούσα απ’ έξω; Θα μας σκότωνε. Εγώ περνάω κάθε πρωί από δω με τη γυναίκα μου. Θα μας σκότωνε… Δεν θα γλιτώναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η οδός Σινώπης αποκλείστηκε προσωρινά για τις ανάγκες της αστυνομικής έρευνας, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών.