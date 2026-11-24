«Σε μένα ο νέος ιδιοκτήτης Παναγιώτης Κάτσικας ζήτησε να μην γράφω για τις υποκλοπές και στους συντάκτες δόθηκε οδηγία να μην αναφέρουν καν το όνομα Δημητριάδης», αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή προς την ΕΣΗΕΑ ο Στέλιος Κούλογλου.

Σοβαρότατες καταγγελίες για συστηματική λογοκρισία και παραβιάσεις της δημοσιογραφικής δεοντολογίας στο TVXS, μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού του καθεστώτος – πριν από ενάμιση μήνα – διατυπώνει ο Στέλιος Κούλογλου με επιστολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

Ο ιδρυτής του ενημερωτικού ιστότοπου καταγγέλλει ότι τις τελευταίες περίπου 45 μέρες υπήρξαν επανειλημμένα περιστατικά λογοκρισίας άρθρων γνώμης και ρεπορτάζ, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι ο νέος ιδιοκτήτης του site, Παναγιώτης Κάτσικας, του ζήτησε να σταματήσει να γράφει για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ στους συντάκτες δόθηκε οδηγία να μην αναφέρουν καν το όνομα του πρώην Γραμματέα της Κυβέρνησης και ανιψιού του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γρηγόρη Δημητριάδη.

«Μόλις σε ενάμιση μήνα, σημειώθηκαν συνεχή επεισόδια λογοκρισίας, κάτι απολύτως άγνωστο στη 18χρονη ιστορία του: λογοκρίθηκαν από άρθρα γνώμης μέχρι ρεπορτάζ. Μόλις προχθές ανακοινώθηκε και η πρώτη απόλυση σε εργαζόμενη. Φοβάμαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες», αναφέρει στην επιστολή του και προσθέτει: «Σε μένα ο νέος ιδιοκτήτης Παναγιώτης Κάτσικας ζήτησε να μην γράφω για τις υποκλοπές και στους συντάκτες δόθηκε οδηγία να μην αναφέρουν καν το όνομα Δημητριάδης».

Ο Στέλιος Κούλογλου κάνει επίσης λόγο για συστηματική υποβάθμιση ή αποσιώπηση ειδήσεων που αφορούν κυβερνητικές ευθύνες και ζητά την παρέμβαση της ΕΣΗΕΑ, γνωστοποιώντας παράλληλα την πρώτη απόλυση εργαζόμενης μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας.

«Καλώ το ΔΣ της Ένωσης να παρέμβει ζητώντας τον σεβασμό της δεοντολογίας, την προστασία των συναδέλφων από τις απολύσεις και κάθε είδους κακομεταχείριση», αναφέρει κλείνοντας την επιστολή του ο δημοσιογράφος προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

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Αναλυτικά η επιστολή του Στέλιου Κούλογλου προς την ΕΣΗΕΑ:

«ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

Θέμα: Συστηματική λογοκρισία και παραβιάσεις της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, πρώτη απόλυση στο «νέο» Tvxs

Αγαπητοί συνάδελφοι

Θα ήθελα να σας πληροφορήσω για τις πολύ αρνητικές εξελίξεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στο Tvxs, μετά την αλλαγή της ιδιοκτησίας τον Οκτώβριο.

Μόλις σε ενάμιση μήνα, σημειώθηκαν συνεχή επεισόδια λογοκρισίας, κάτι απολύτως άγνωστο στη 18χρονη ιστορία του: λογοκρίθηκαν από άρθρα γνώμης μέχρι ρεπορτάζ. Μόλις προχθές ανακοινώθηκε και η πρώτη απόλυση σε εργαζόμενη. Φοβάμαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες.

Σε μένα ο νέος ιδιοκτήτης Παναγιώτης Κάτσικας ζήτησε να μην γράφω για τις υποκλοπές και στους συντάκτες δόθηκε οδηγία να μην αναφέρουν καν το όνομα Δημητριάδης.

Το ιστορικό

Το Tvxs είχε ανάγκη από χρήματα και επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και μορφές ενημέρωσης, από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι vidcast. Μετά το 2024 και το τέλος της θητείας μου στην ευρωβουλή, δεν μπορούσα να καλύψω τις νέες οικονομικές απαιτήσεις.

Είχα δεχθεί και καλύτερες προτάσεις παραχώρησης του Tvxs, αλλά οι τωρινοί αγοραστές (o Π. Κάτσικας και η μητέρα του) ήξεραν - άγνωστο πώς - την προϋπόθεση που έβαζα: να συνεχίσει το site την ανεξάρτητη πορεία του και να διατηρηθεί η ίδια συντακτική ομάδα και οι εργαζόμενοι.

Μου έδιναν συνεχώς τη διαβεβαίωση ότι τίποτα δεν θα αλλάξει, όπως διατυπώθηκε και στην κοινή ανακοίνωση όταν δημοσιοποιήθηκε η συμφωνία:

«Το alfavita.gr υπό την δημοσιογραφική διεύθυνση του Χρήστου Κάτσικα και το TVXS του Στέλιου Κούλογλου προχώρησαν σε συμφωνία συνεργασίας για την ενίσχυση της έγκυρης δημοσιογραφικής κάλυψης των εξελίξεων στην Ελλάδα.

Το alfavita θα συνεχίσει την αξιόπιστη και αδέσμευτη κάλυψη στον κρίσιμο χώρο της εκπαίδευσης και η δημοσιογραφική ομάδα του TVXS θα συνεχίσει στο δρόμο της ανεξάρτητης ενημέρωσης»

Διαβάστε: TVXS – Alfavita / Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας

Για να με πείσει ότι δεν πρέπει να ανησυχώ, εκτός της συμφωνίας, η νέα ιδιοκτησία της οικογένειας Κάτσικα προσφέρθηκε να αναλάβει την ψηφιοποίηση ενός τεράστιου προσωπικού αρχείου που διαθέτω, με ανέκδοτο κινηματογραφικό-οπτικό υλικό: τρεις χιλιάδες κασέτες με συνεντεύξεις και γεγονότα, από συνέντευξη με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία ή την ερωμένη του Μπιλ Κλίντον, μέχρι τους ιστορικούς ηγέτες της Αριστεράς στην Ελλάδα.

Η συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών

Τίποτα από όλα αυτά, δεν έγινε (ευτυχώς «ξέχασαν» μετά την απόκτηση της ιδιοκτησίας τη συμφωνία και δεν παρέδωσα το αρχείο μου).

Αντίθετα, μετά από τη δημοσίευση δύο άρθρων μου για τις υποκλοπές, ο νέος ιδιοκτήτης Παναγιώτης Κάτσικας μου ζήτησε εσπευσμένως να συναντηθούμε.

Στη συνάντηση, αφού άρχισε να ψελλίζει ότι γράφουμε συνεχώς για σκάνδαλα (του απάντησα ότι έχουμε στήλη «το σκάνδαλο της εβδομάδας») στο τέλος μπήκε στο ψητό: μου ζήτησε να μην γράφω για τις υποκλοπές!

Του είπα ότι το Tvxs κάλυπτε συστηματικά το σκάνδαλο. Του θύμισα ότι είμαι κι εγώ θύμα των υποκλοπών και φυσικά θα συνεχίσω να γράφω. Η συζήτηση τελείωσε άδοξα και άρχισα να μαζεύω στοιχεία για να τεκμηριώσω τη χονδροειδή παραβίαση της συμφωνίας.

Λογοκρισία ακόμη και άρθρων γνώμης

Δεν ήταν δύσκολο. Τις επόμενες μέρες λογοκρίθηκαν τρία άρθρα γνώμης, με θέμα την κυβέρνηση, τον κ. Μητσοτάκη και τα Τέμπη. Επίσης, ένα ρεπορτάζ για τα σκάνδαλα και ένα για την Αριστερά. Ακολούθησε λογοκρισία και σε άλλα άρθρα γνώμης. (συνημμένα ορισμένα από τα λογοκριμένα)

Μετά τη συμφωνία, είχα προσφερθεί να αρθρογραφώ εθελοντικά, χωρίς αμοιβή, για να βοηθήσω το νέο εγχείρημα. Φυσικά μετά τα περιστατικά λογοκρισίας σταμάτησα να αρθρογραφώ. Ο κ. Παναγιώτης μου που τηλεφώνησε να ξεκινήσω ξανά την αρθρογραφία με αμοιβή.

Του θύμισα ότι μου ζήτησε να μη γράφω για τις υποκλοπές και μου απάντησε ότι «δεν υπάρχει κανένα μέσο που να γράφεις ό,τι θέλεις Ανεξάρτητα από ό,τι μας αρέσει. Αυτό, αυτή τη στιγμή δεν το ακουμπάμε ή άλλο το ακουμπάμε. Είμαστε επαγγελματίες».

H έμμεση λογοκρισία

Συγχρόνως άρχισε να λειτουργεί ο μηχανισμός της βουβής, έμμεσης λογοκρισίας, τον οποίο μόνο με τον χρόνο αντιλαμβάνονται οι μη μυημένοι αναγνώστες. Υποτίθεται ότι «το Πολυτεχνείο ζει» πάντα, αλλά θέματα που αφορούσαν τις κυβερνητικές ευθύνες σε άλλες υποθέσεις, υποβαθμίστηκαν ή και εξαφανίστηκαν.

Παραδείγματος χάριν, οι αναγνώστες του TVXS δεν έμαθαν ποτέ ότι ο διαιτητής που προφυλακίστηκε για το σκάνδαλο στο μπάσκετ είχε προσφάτως πάει εκδρομή με τον πρωθυπουργό. Η υπόθεση του υφυπουργού κ. Λιάκου με τις δύο αδελφές του και τις συμβάσεις με το δημόσιο, δεν απασχόλησαν καθόλου το site.

Την εβδομάδα που πέρασε, η πολύ σημαντική είδηση για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης με την παγίδευση ηγετικών στελεχών της ΕΥΠ δεν αναφέρθηκε καν.

Οι οδηγίες είναι να αναφέρονται θετικά οι κυρίες Ζαχαράκη, Κεραμέως, Αγαπηδάκη.

Η στάση ίσης αποστάσεων που κρατούσε το Tvxs απέναντι σε πρόσωπα ή εσωκομματικές διαμάχες στο χώρο της αριστεράς/ κεντροαριστεράς, έχει πλήρως μεταλλαχθεί. Αλλοι βουλευτές- ευρωβουλευτές και πολιτικοί προβάλλονται με το παραμικρό. Αλλοι είναι κομμένοι.

Δημοσιεύονται χοντροκομμένες επιθέσεις ή αντιδεοντολογικές έμμεσες «προειδοποιήσεις» χωρίς ονόματα και στοιχεία, του τύπου «έρχονται εισαγγελείς κατά τριών δημάρχων» που φωτογραφίζονται, «θα γίνει φορολογικός έλεγχος στον τάδε επιχειρηματία» κλπ.

Γενικώς σε κάθε νέα στήλη/ νέου τύπου ανάρτηση, follow the money.

Καλώ το ΔΣ της Ενωσης να παρέμβει ζητώντας τον σεβασμό της δεοντολογίας, την προστασία των συναδέλφων από τις απολύσεις και κάθε είδους κακομεταχείριση.

ΥΓ. Φυσικά απέρριψα τις «προσφορές» του Π. Κάτσικα να αρθρογραφώ με αμοιβή. Την τελευταία φορά που μίλησα μαζί του για κάποιες οικονομικές του εκκρεμότητες προς εμένα και άλλους παλιότερους συνεργάτες, μου είπε ότι αν μιλήσω δημοσίως θα βρω τον μπελά μου.

22/11/ 2006

Στέλιος Κούλογλου»