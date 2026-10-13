«Το σκάνδαλο Pegasus στην Πολωνία δικαιώνει τη μήνυση μου κατά της ισραηλινής NSO», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Στέλιος Κούλογλου.

Για την αποκάλυψη της εκτεταμένης κατασκοπευτικής δράσης του Pegasus στην Πολωνία τοποθετήθηκε ο Στέλιος Κούλογλου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύεται περίτραννα ότι τα συστήματα παρακολούθησης αγοράζονται και χρησιμοποιούνται κατά πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων. Για αυτό τον λόγο, η προηγούμενη πολωνική κυβέρνηση είχε αγοράσει το Pegasus από το Ισραήλ για 13 εκατ ευρώ, από το υστέρημα των πολιτών και δημόσιους πόρους. Ακόμη και από το Ταμείο για τα θύματα εγκλημάτων!

Παράλληλα, ο Στέλιος Κούλογλου τονίζει ότι οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που υποκλέπτονται. Δεν ισχύει το επιχείρημα-που χρησιμοποιούν και στην Ελλάδα οι δράστες του Predator- ότι απλώς πουλούν ένα σύστημα σε μία κυβέρνηση και μετά δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Με αυτόν τον τρόπο, μέσω των κλεμμένων πληροφοριών μπορούν να εκβιάζουν πολιτικούς και να επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις σε άλλες χώρες. «Να το έχουμε στο μυαλό μας, όταν ακούμε πολιτικούς να υποβαθμίζουν, αποκρύπτουν ή και εκθειάζουν τη γενοκτονία στη Γάζα».

Η διαρροή ευαίσθητων στοιχείων σε ξένη μυστική υπηρεσία, συνιστά εθνική προδοσία και έγκλημα κατά της χώρας, όπως άλλωστε τόνισε και ο Πολωνός πρωθυπουργός. Αυτά τα εγκλήματα έγιναν στην Ελλάδα, όταν παρακολουθούσαν υπουργούς όπως των Εξωτερικών και της Αμυνας, και επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων.

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Τέλος, ο Στέλιος Κούλογλου δηλώνει πώς το σκάνδαλο στην Πολωνία δικαιώνει πλήρως τη μήνυση που κατέθεσε κατά της εταιρείας NSO, ως το πρώτο (γνωστό) θύμα του Pegasus στην Ελλάδα. Όπως τονίζει ο ίδιος. «Θα ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες για να σταματήσει το συνεχιζόμενο έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, της δημοκρατίας και της εθνικής κυριαρχία».