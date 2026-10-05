Νέος κύκλος ερευνών, αυτή τη φορά για το κατασκοπευτικό λογισμικό «Pegasus». Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας αναλαμβάνει να διενεργήσει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, με αφορμή τη μήνυση του Στέλιου Κούλογλου.

Δύο μόλις μήνες μετά τη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Μπακέλα να παραμείνει στο αρχείο ο φάκελος του «Predator», η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών όχι μόνο επιστρέφει στην επικαιρότητα αλλά φαίνεται να αποκτά νέα δυναμική.

Στο μικροσκόπιο το «Pegasus»

Νέα έρευνα ξεκινά, αυτή τη φορά για το κατασκοπευτικό λογισμικό «Pegasus», μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Γιατί η δικογραφία του «Pegasus» παραμένει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών

Η πορεία, μάλιστα, που θα ακολουθήσει η δεύτερη δικογραφία των τηλεφωνικών υποκλοπών είναι εντελώς ανεξάρτητη και δεν επηρεάζεται από την… τύχη που είχε εκείνη του «Predator».

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό πως η υπόθεση αυτή δεν πήρε τον δρόμο για την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προκειμένου να διερευνηθεί, αλλά παραμένει στην Ευελπίδων, όπου εισαγγελέας Πρωτοδικών της Αθήνας θα αναλάβει να καλέσει μάρτυρες και να προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες που θα κρίνει αναγκαίες προτού αξιολογήσει τη σχετική δικογραφία.

Το περιεχόμενο εξάλλου της μήνυσης του Στέλιου Κούλογλου αφορά διαφορετικό λογισμικό, άλλη χρονική περίοδο, καθώς και διαφορετικά πραγματικά περιστατικά από αυτά που έχουν κριθεί στην υπόθεση της τηλεφωνικής παρακολούθησης μέσω του «Predator». Επίσης, στρέφεται σε βάρος άλλων προσώπων, τα οποία δεν ταυτίζονται με τους τέσσερις ήδη καταδικασθέντες πρωτοδίκως από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, που πρόκειται να δικαστούν σε δεύτερο βαθμό τον Δεκέμβριο. Για όλους αυτούς τους λόγους, η παραγγελία αφορά τη διενέργεια αυτοτελούς προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

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Μήνυση σε βάρος των εκπροσώπων της Ισραηλινής κατασκευάστριας εταιρείας

Με τη μήνυσή του, ο Στέλιος Κούλογλου καταγγέλλει την παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου με το κατασκοπευτικό λογισμικό « Pegasus» και στρέφεται σε βάρος επτά υπευθύνων της ισραηλινής εταιρείας NSO Group Technologies, που το έχει κατασκευάσει, για σειρά αδικήματα και σε βαθμό κακουργήματος. Πρόκειται, όπως τονίζεται στη μήνυση, για ένα «από τα πλέον προηγμένα λογισμικά κυβερνοπαρακολούθησης (spyware) που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς», το οποίο έχει τη δυνατότητα επιμόλυνσης χωρίς να χρειάζεται ο κάτοχος του τηλεφώνου να προχωρήσει σε κάποια ενέργεια. Παράλληλα, η ιδιαιτερότητά του συνίσταται στο εύρος των πληροφοριών που αντλεί, παρακολουθώντας τον κάτοχο του κινητού «ακόμα και στις πιο προσωπικές του στιγμές, καταλύοντας κάθε έκφανση του ιδιωτικού του βίου».

Η παγίδευση σε κρίσιμες ημερομηνίες

Όπως αναφέρει στη μήνυσή του ο Στέλιος Κούλογλου, η παρακολούθησή του διαπιστώθηκε, μετά την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του από το Citizen Lab, στις 21 Οκτωβρίου 2022 στις 6 και 7 Μαρτίου 2023.

Ο Στέλιος Κούλογλου στη μήνυση του, που κατέθεσε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ζαχαρία Κεσσέ, συνδέει την παγίδευση του με κρίσιμες ημερομηνίες στις συνεδριάσεις στις οποίες συμμετείχε της επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αντικείμενο τις παράνομες παρακολουθήσεις.

Τα καταγγελλόμενα αδικήματα αφορούν παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών και παράνομη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, που με βάση και το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος.

Το επόμενο διάστημα ο Στέλιος Κούλογλου αναμένεται να κληθεί ως μάρτυρας για να καταθέσει στον αρμόδιο εισαγγελέα που θα διενεργήσει την προκαταρκτική εξέταση, μετά το τέλος της οποίας θα αποφασιστεί η ποινική της αποτίμηση.