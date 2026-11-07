Τα ευεργετικά συστατικά του αυγού έχουν συνδεθεί με τον χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και άλλων εγκεφαλικών και νοητικών παθήσεων. Ποιες άλλες τροφές ξεχωρίζουν και γιατί;

Τα αυγά έχουν συνδεθεί, για πολλούς, με το πρωινό γεύμα, καθώς πρόκειται για ένα τρόφιμο πλούσιο σε πρωτεΐνη και συστατικά που ενισχύουν τόσο την πέψη όσο και την υγεία του οργανισμού.

Η διατροφική τους αξία, ωστόσο, φαίνεται πως ξεπερνά την πρόσληψη πρωτεΐνης. Σύμφωνα με το eatingwell.com, νέα δεδομένα έχουν συσχετιστεί με τον χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισής άνοιας και νοητικών παθήσεων.

Ένα από τα σημαντικότερα συστατικά τους είναι η χολίνη, η οποία βρίσκεται σε υψηλές ποσότητες στα αυγά. Πρόκειται για ένα απαραίτητο θρεπτικό συσυταικό που συμμετέχει στη σύνθεση της ακετολυχολίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που παίζει καταλυτικό ρόλο στη συγκέντρωση, τη μνήμη και τη μάθηση.

Παράλληλα, άλλες μελέτες, έχουν δείξει ότι η υψηλή πρόσληψης χολίνης στον οργανισμό συνδέεται με την καλύτερη λεκτική και οπτική μνήμη.

Τα οφέλη, όμως, των αυγών, δεν σταματούν εδώ

Πρόκειται για ένα τρόφιμο που αποτελείται από δύο ορατά μέρη: τον κρόκο και το λεγόμενο «ασπράδι».

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Ο κρόκος περιέχει καροτενοειδή, δηλαδή αντιοξειδωτικές ουσίες που ενδέχεται να συμβάλλουν στην προστασία των εγκεφαλικών κυττάρων από τις βλάβες, λόγω της αντιοξειδωτικής και αντιφλεγμονώδης τους δράση.

Επιπλέον, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε τρυποφάνη, ένα αμινοξύ που συμμετέχει στη διάθεση και στην ποιότητα του ύπνου. Σύμφωνα μάλιστα με το eatingwell.com, ο ύπνος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την εγκεφαλική υγεία, καθώς κατά τη διάρκειά του ενεργοποιούνται μηχανισμοί που προστατεύουν τον εγκέφαλο και τις λειτουργίες τους, καθώς επίσης ενισχύει την αποκατάσταση του οργανισμού.

Άλλες τροφές που ενισχύουν και προστατεύουν τον εγκέφαλο

Τα αυγά δεν είναι η μοναδική τροφή που μπορεί να ενισχύσει και να προστατεύσει τις λειτουργίες του εγκεφάλου, μειώνοντας τις πιθανότητες εμφάνισης άνοιας.

Πολλές τροφές που προέρχονται από τη φύση, περιέχουν βασικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός και συμπεριλαμβάνονται στη διατροφή MIND, ενός προγράμματος που έχει συνδεθεί με την μεσογειακή διατροφή και έχει συσχετιστεί με τον χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και νόσου Alzheimer.

1. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά: Το σπανάκι για παράδειγμα, αλλά και άλλα πράσινα λαχανικά παρέχουν στον οργανισμό φυλλικό οξύ, λουτεΐνη και βιταμίνη Ε, συστατικά που φαίνεται να υποστηρίζουν την εγκεφαλική υγεία.

2. Μύρτιλα και άλλα μούρα: Είναι ένα φρούτο πλούσιο σε ανθοκυανίνες, δηλαδή αντιοξειδωτικές ενώσεις που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των φλεγμονών.

3. Καρύδια: Πρόκειται για έναν ξηρό καρπό που έχει συνδεθεί με την υγεία του εγκεφάλου, καθώς περιέχει Α- λινολενικό οξύ, ένα φυτικό Ω3 λιπαρό οξύ που υποστηρίζει την υγεία των νευρικών κυττάρων.

Με άλλα λόγια, το καλύτερο πρωινό που θα μπορούσατε να εντάξετε στο καθημερινό σας πρόγραμμα, θα μπορούσε να περιλαμβάνει μία απλή ομελέτα με σπανάκι και πρόσθετα μούρα.

Τα αυγά, λοιπόν, αποτελούν μία τροφή που καλό θα ήταν να υπάρχει στο καθημερινό διατροφικό σας πλάνο, καθώς παρέχει στον οργανισμό σημαντικά συστατικά και συμβάλλει στη συνολική σωματική και εγκεφαλική υγεία.

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρεται και στο σχετικό δημοσίευμα, τα αυγά από μόνα τους δεν μπορούν να προλάβουν την εμφάνιση κάποιας νοητικής νόσου.

Η προστασία της γνωστικής υγείας απαιτεί έναν συνολικά υγιεινό τρόπο ζωής, που περιλαμβάνει την ισορροπημένη διατροφή, την σωματική άσκηση, τη διαχείριση του διαβήτη και τον περιορισμό των αλκοολούχων ποτών.

Οι σταθερές καθημερινές, υγιεινές συνήθειες μπορούν να υποστηρίξουν συνολικά τόσο την υγεία του εγκεφάλου όσο και του οργανισμού.