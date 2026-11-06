Energy bites με ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα. Ένα θρεπτικό σνακ για κάθε ώρα της ημέρας.

Μέσα την ημέρα μπορεί ένα γρήγορο και εύκολο σνακ να είναι η κατάλληλη επιλογή, ιδιαίτερα όταν η έντονη καθημερινότητα σας προκαλεί πίεση σωματικά και πνευματικά. Είναι σημαντικό, βέβαια, κάθε επιλογή να έχει ως βάση της θρεπτικά συστατικά, έτσι ώστε να προσλαμβάνεται στοιχεία ωφέλιμα για τον οργανισμό και την υγεία σας.

Ένα από τα πιο γρήγορα σνακ που μπορείτε να ετοιμάσετε και να έχετε κάθε μέρα μαζί σας, είναι μικρά Energy bites με ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα, που μπορούν να περιορίσουν τόσο το αίσθημα της πείνας όσο και την ανάγκη για γλυκό που μπορεί να προκύπτει μέσα στην ημέρα.

Η συνταγή, σύμφωνα με το eatingwell.com, περιλαμβάνει μαύρα φασόλια, σπόρους chia, καρύδια, φυστικοβούτυρο, χουρμάδες, σταφίδες, αποξηραμένα βερίκοκα, cranberries και τριμμένη καρύδα, συστατικά πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και άλλα θρεπτικά στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα σε μία ισορροπημένη διατροφή.

Ένα γρήγορο σνακ που ενισχύει την λειτουργία του εντέρου

Οι φυτικές ίνες αποτελούν ένα από τα βασικότερα συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία του πεπτικού συστήματος. Συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του εντέρου και τροφοδοτούν τα ωφέλιμα βακτήρια του εντερικού μικροβιώματος.

«Τα 7 γραμμάρια φυτικών ινών σε μια μερίδα μόλις 260 θερμίδων αποτελούν έναν εξαιρετικό τρόπο να αυξήσουμε την ημερήσια πρόσληψή τους και να υποστηρίξουμε ένα υγιές εντερικό μικροβίωμα» , αναφέρει η διαιτολόγος Taylor Lucas, στο eatingwell.com.

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Παράλληλα, τα μαύρα φασόλια, οι σπόροι chia, τα καρύδια και το φυστικοβούτρο προσφέρουν 7 γραμμάρια φυτικής πρωτεΐνης ανά μερίδα. Μάλιστα, η επιλογή φυτικών πηγών πρωτεΐνης προσφέρει και άλλα οφέλη, καθώς παρέχουν αντιοξειδωτικά, πολυφαινόλες, ιχνοστοιχεία και μέταλλα.

Παράλληλα, συστατικά, όπως τα αποξηραμένα φρούτα και οι χουρμάδες, ξεχωρίζουν για τη φυσική τους γλυκύτητα, με αποτέλεσμα να μην κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη ζάχαρης.

Πώς να αποθηκεύσετε τα γευστικά και θρεπτικά Energy bites

Το γεγονός ότι πρόκειται για μία εύκολη συνταγή που μπορείτε να παρασκευάσετε μόνοι σας στο σπίτι, ενισχύει την πεποίθηση ότι πρόκειται για το ιδανικό σνακ, που μπορεί να σας συνοδεύσει κάθε ώρα της ημέρας.

Οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται είναι ικανές να δημιουργήσουν 16 κομμάτια και χρειάζεται να αφιερώσετε περίπου 20 λεπτά από τον χρόνο σας.

Παράλληλα, τα Energy bites διατηρούνται στο ψυγείο για περίπου μία εβδομάδα.

Μπορείτε αν θέλετε να τα καταψύξετε για περισσότερη αντοχή. Τοποθετήστε τα πρώτα σε πένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί για μερικές ώρες και στη συνέχεια βάλτε τα σε σακούλα κατάψυξης. Έτσι, θα έχετε πάντα διαθέσιμο ένα εύκολο σνακ, χωρίς να χρειάζεται να αφιερώσετε χρόνο και χρήματα.

Τέλος, η διατροφολόγος σημειώνει, ότι για καλύτερη υποστήριξη της υγείας του εντέρου, είναι καλό να συνδυάζονται με ποικιλία φυτικών τροφών, πολύ νερό και τρόφιμα που ενισχύουν τη ζύμωση όπως γιαούρτι, κεφίρ, ή ξινόγαλα.