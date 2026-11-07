Μετά την είσοδό τους στην εφαρμογή, επιλέγουν την υπηρεσία που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας και εντοπίζουν το σχετικό έντυπο για το 2027. Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή ή στο κινητό τους ή να το εκτυπώσουν.

Ανέβηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ είναι τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών να ενημερωθούν για τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν.

Η εξόφληση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 ενεργοποιούνται οι κλιμακωτές προσαυξήσεις για όσους δεν εκπληρώσουν εγκαίρως την υποχρέωσή τους.

Στο myCAR το ποσό που αναλογεί σε κάθε όχημα το 2027

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να αναζητήσουν το ειδοποιητήριο των τελών κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Μετά την είσοδό τους στην εφαρμογή, επιλέγουν την υπηρεσία που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας και εντοπίζουν το σχετικό έντυπο για το 2027. Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή ή στο κινητό τους ή να το εκτυπώσουν.

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς τη χρήση κωδικών Taxisnet. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται η συμπλήρωση του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και του έτους που αφορά η πληρωμή.

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Πότε λήγει η προθεσμία πληρωμής

Η 31η Δεκεμβρίου 2026 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2027.

Όσοι δεν πληρώσουν μέχρι τότε θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο, το ύψος του οποίου εξαρτάται από τον μήνα εξόφλησης. Με βάση το ισχύον καθεστώς, δεν προβλέπεται αυτόματη παράταση της προθεσμίας.

Πώς μπορούν να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας

Η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους, είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία σε τραπεζικό κατάστημα.

Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν την πληρωμή μέσω e-banking και mobile banking, με την εισαγωγή του κωδικού RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο, καθώς και μέσω QR Code, εφόσον υποστηρίζεται από την εφαρμογή της τράπεζας.

Εναλλακτικά, οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους σε ΑΤΜ, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πληρωμής του εντύπου, ή σε τραπεζικά καταστήματα και στα ΕΛΤΑ, προσκομίζοντας το ειδοποιητήριο.

Συνιστάται, επίσης, η διατήρηση του αποδεικτικού πληρωμής μέχρι να ενημερωθεί η ηλεκτρονική εικόνα της οφειλής στην ΑΑΔΕ.