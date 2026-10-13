«Έγκλημα κατά του κράτους» χαρακτήρισε ο πολωνός πρωθυπουργός τις αποκαλύψεις για το ισραηλινό λογισμικό Pegasus.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε τη Δευτέρα τα νέα ευρήματα για το ισραηλινό λογισμικό κατασκοπείας Pegasus ως «έγκλημα κατά του κράτους», αφού οι εισαγγελικές αρχές αποκάλυψαν ότι το σύστημα μετέφερε δεδομένα εκτός της χώρας, δίνοντας πιθανώς στην ισραηλινή παραγωγό εταιρεία πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, ο Τουσκ αποκάλεσε τις αποκαλύψεις «ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της Πολωνίας μετά την πτώση του κομμουνισμού».

«Φανταστείτε ότι τα άτομα που ήταν υπεύθυνα για τη δικαιοσύνη και την εθνική ασφάλεια [στην Πολωνία] παρέδωσαν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ευαίσθητες λεπτομέρειες για Πολωνούς πολίτες σε μια ξένη χώρα, το Ισραήλ, χωρίς να έχουν κανέναν απολύτως έλεγχο πάνω σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

{https://x.com/megatron_ron/status/2109787138271375697?s=46}

Ο Τουσκ ισχυρίστηκε επίσης ότι η κατασκευάστρια εταιρεία του Pegasus, NSO Group, συνεργαζόταν με τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας.

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Οι δηλώσεις του ακολούθησαν επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής Εισαγγελίας, η οποία παρέθεσε λεπτομέρειες από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Μάρτιο του 2024.

Επικαλούμενοι ανάλυση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και Αντικατασκοπείας της Πολωνίας (ABW), οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι το Πολωνική Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς (CBA), η οποία χειριζόταν το Pegasus, «δεν είχε τον πλήρη έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος».

Όπως δήλωσαν, η NSO Group είχε τη δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση στις υποδομές που χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία και την αποθήκευση επιχειρησιακών δεδομένων, ενώ οι πληροφορίες που διακινούνταν μέσω του συστήματος έβγαιναν εκτός της πολωνικής επικράτειας.

«Η κυβέρνηση Μοραβιέτσκι αγόρασε το Pegasus για να παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους»

Υπενθυμίζεται πως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της το 2023, η κυβέρνηση συνασπισμού του Τουσκ ξεκίνησε έρευνες σχετικά με τις καταγγελίες ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) είχε αγοράσει το Pegasus με δημόσιο χρήμα και το χρησιμοποιούσε για να παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους.

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Ζμπίγκνιεφ Ζιόμπρο, καθώς και άλλα ανώτερα στελέχη της προηγούμενης διοίκησης αρνούνται οποιαδήποτε παρανομία, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα ήταν απαραίτητο για την εθνική ασφάλεια και χρησιμοποιούνταν μόνο κατόπιν δικαστικής έγκρισης.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δικαστές που ενέκριναν τη χρήση του δεν είχαν πλήρη αντίληψη των πραγματικών δυνατοτήτων παρακολούθησης που διέθετε το εν λόγω λογισμικό.