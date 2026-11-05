«Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις από τη διαπλοκή και τα συμφέροντα» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Με το άρθρο 23 θα άνοιγαν τον δρόμο στα funds να παίρνουν την περιουσία του πολίτη χωρίς δικαστική απόφαση. Απέδειξαν ότι είναι μπροστινοί των funds» σημείωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Μιλώντας στο BEST TV και τον δημοσιογράφο Θ. Κανελλόπουλο και την επομένη της σκληρής σύγκρουσης με την κυβέρνηση για το ιδιωτικό χρέος, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στηλίτευσε τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

«Ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι συγκρούεται με τα funds. Σοβαρά; Πώς συγκρούεται; Επτάμισι χρόνια πού ήταν; Επτάμισι χρόνια που δεν σηκώνουν τηλέφωνα στους δανειολήπτες, που τους εκβιάζουν, που δεν βρίσκει ο δανειολήπτης πού είναι το δάνειό του, πόσο έχει πάει, ποιος το έχει -διότι, έχουμε δευτερογενή και τριτογενή αγορά, καθώς το παίρνει το ένα fund από την τράπεζα, το πουλάει σε άλλο fund-. Αυτήν την αγορά της ομηρίας και του εκβιασμού δεν την έβλεπε;», αναρωτήθηκε δηκτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ανέδειξε, επιπλέον, την πρωτοφανή μεθόδευση της κυβέρνησης να κάνει άλλο ένα δώρο στα funds με το επίμαχο άρθρο 23 «που, μετά την ισχυρή παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ, το απέσυρε. Όμως, δηλώνει ο κ .Πιερρακάκης πως "ήταν καλό, αλλά το απέσυρα για να ψηφίσετε το υπόλοιπο". Ας ακούσει η ελληνική κοινωνία τι έφερε ο κ. Πιερρακάκης στο άρθρο 23. Έφερε ότι μπορεί κάποιος που έχει ρυθμίσει το δάνειό του, αν χάσεις τρεις-τέσσερις δόσεις γιατί έμεινε άνεργος, το fund να μπορεί να του πάρει την ακίνητη περιουσία χωρίς δικαστική απόφαση. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι μπροστινοί των funds», τόνισε αιχμηρά.

Σχετικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων που έφερε με στρεβλό τρόπο η κυβέρνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέδειξε ότι «οι 120 δόσεις έχουν αξία, όταν βάζεις κριτήρια που επιτρέπουν τη βιώσιμη ρύθμιση. Και όχι οι 120 δόσεις να αφορούν ελάχιστους και, μάλιστα, με 5,8% επιτόκιο, που είναι απαγορευτικό, ενώ εμείς αντιπροτείνουμε 3%».

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Στάθηκε αιχμηρά στον προσβλητικό χαρακτηρισμό «Λαφαζάνηδες» που απηύθυνε στο ΠΑΣΟΚ ο κ. Πιερρακάκης. «Όταν με χαρακτηρίζει “Λαφαζάνη”, πρέπει να το αιτιολογήσει στον ελληνικό λαό. Διότι, ο κ. Λαφαζάνης είχε την άποψη να πάμε στη δραχμή. Το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά σπρώξαμε την Ελλάδα στη δραχμή; Ή δώσαμε έναν αγώνα να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ με πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος, έναν αγώνα που τον ξεχνά σήμερα λόγω του ότι δίνει εξετάσεις στον κ. Μητσοτάκη;»

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Παράλληλα συμπλήρωσε πως «Ουδείς σοβαρός υπουργός, που θέλει να υπερασπιστεί τον κόπο του ελληνικού λαού που είναι εγκλωβισμένος στα funds, δεν θα έφερνε ένα άρθρο να παίρνουν την περιουσία του πολίτη χωρίς δικαστική απόφαση. Αυτός είναι ο κ. Πιερρακάκης, αυτή είναι η πολιτική του. Και χθες στη Βουλή έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, όχι από εμένα, αλλά από τους πολίτες στους οποίους έλεγε ότι οι 120 δόσεις δεν έχουν καμία αξία αλλά τώρα τις φέρνει για λίγους. Έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, όχι από εμένα, αλλά από τον ελληνικό λαό, που είπε ότι "ακόμη και αν είχα τα χρήματα για να δώσω 13η σύνταξη, δεν θα την έδινα ποτέ", αλλά έδωσαν κάποια επιδόματα στους συνταξιούχους».

Σχολιάζοντας την προ ημερών αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα από το ίδιο τηλεοπτικό στούντιο ότι δεν πουλήθηκε ούτε ένα ευρώ από “κόκκινα” δάνεια σε funds επί διακυβέρνησης του,ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισετην πολιτική υποκρισία ΕΛΑΣ και Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.

«Είναι αδιανόητο να ακούγονται τέτοια ψέματα στον δημόσιο διάλογο, αποδεικνύοντας ότι κάποιοι είναι αμετανόητοι. Πούλησε 19 δισ. ευρώ "κόκκινα" δάνεια ως Πρωθυπουργός με νόμο που έκανε ο ίδιος. Και ήρθε η Νέα Δημοκρατία και πούλησε τα τριπλάσια. Και φτάσαμε, μετά από επτάμισι χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, να έρχονται χθες στη Βουλή και να λένε: "προστατεύουμε τους δανειολήπτες"», σημείωσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε έμφαση στην αυτονομία του ΠΑΣΟΚ από τα συμφέροντα. «Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις από τη διαπλοκή και τα συμφέροντα. Άρα, όσα λέμε, μπορούμε να τα κάνουμε πράξη και να κάνουμε και τις αναγκαίες συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα, για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Φαίνεται ποιοι είναι οι εξαρτημένοι. Είναι αυτοί που τους χαϊδεύουν καθημερινά ισχυρά μιντιακά συμφέροντα. Αν εγώ είχα κάνει στον τόπο τη ζημιά που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, θα είχα εξαφανιστεί από το πολιτικό σκηνικό. Αν ερχόμουν σε αυτό το στούντιο και έλεγα ένα τέτοιο χοντρό ψέμα, όπως ο κ. Τσίπρας, θα ήμουν πρώτο θέμα σε όλα τα κανάλια. Για αυτόν δεν έγινε. Αν είχαμε κάνει εμείς όσα ο κ. Μητσοτάκης με υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρίβεια, ανισότητες, κατάρρευση ΕΣΥ, σήμερα δεν θα υπήρχα πολιτικά. Αυτό είναι και ένα μήνυμα στην κοινωνία. Τελικά, ποιους πολιτικούς θέλουμε; Αυτούς που έχουν ανάγκη προστασίας από την ολιγαρχία λόγω των πολιτικών που εφαρμόζουν ή των λαθών που έκαναν στο παρελθόν ή πολιτικούς που η διαδρομή τους δεν έχει ανάγκη κανέναν προστάτη γιατί είναι διαφανής και αξιοπρεπής;»

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε και το τεράστιο πρόβλημα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και την αδυναμία της κυβέρνησης να καταβάλλει τις βασικές ενισχύσεις στον αγροτικό κόσμο.

«Μίλησα πρώτος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή και τότε πριν τρία χρόνια μου απάντησε η Νέα Δημοκρατία ότι δεν φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Ήμουν προδότης, διότι έλεγα ότι τα κλέβετε στον ΟΠΕΚΕΠΕ! Και, όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και επιβλήθηκε το πρόστιμο, από την κυβέρνηση μάς είπαν ότι η λύση είναι να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Πού είναι, λοιπόν, αυτή η λύση; Τι γίνεται με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ; Πότε θα πληρωθούν οι παραγωγοί; Αυτοί δεν μας έλεγαν ότι είχαμε εμείς λάθος και αυτοί ήταν σωστοί που πήγαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αντί να κάνουν έναν νέο ΟΠΕΚΕΠΕ σε ευρωπαϊκά πρότυπα με ανεξάρτητη διοίκηση και κλειστή πενταετή θητεία, όπως εμείς προτείναμε; Ποιος δικαιώθηκε; Ποια είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής επιλογής; Τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον διέλυσαν, υπήρξε τεράστια διαφθορά, πρωταγωνιστές και καταδικασμένοι είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και, τώρα, με το νέο μοντέλο που ακολούθησαν, πάλι ο παραγωγός δεν παίρνει στην ώρα του τα χρήματά του. Άρα, παταγώδης αποτυχία σε κάθε τους επιλογή».

Κλείνοντας ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και επισήμανε ειδικά για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου:

«Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, έπρεπε το καλώδιο, καθότι έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και όχι μόνο ελληνικού, να έχει ποντιστεί χωρίς καμία εμπλοκή της Τουρκίας. Περιμένω να ακούσω το χρονοδιάγραμμα. Το λέω χρόνια, ο Πρωθυπουργός λέει όλη την ώρα "πέφτει" και όλη την ώρα περιμένουμε. Πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο, -συσχετίζεται με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα- και χωρίς καμία εμπλοκή της Τουρκίας. Ούτε αδειοδότηση, ούτε ενημέρωση. Καμία έμμεση αναγνώριση δικαιωμάτων στην Τουρκία που δεν έχει. Απόλυτος σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο».

«Αν η Τουρκία νομοθετήσει τις επόμενες ημέρες τη "Γαλάζια Πατρίδα", τι κάναμε για να την αποτρέψουμε; Και εννοώ ευρωπαϊκά, όχι μόνο η Ελλάδα. Διότι, τα σύνορά μας είναι ευρωτουρκικά. Πώς πιέζουμε την Τουρκία να αλλάξει πολιτική; Μία χώρα που η οικονομία της είναι απολύτως εξαρτώμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, αν θες να είσαι αποτελεσματικός, αφήνεις τις θεωρίες περί "ήρεμων νερών", λες την αλήθεια και παλεύεις για την αλλαγή στην κατεύθυνση που πάνε τα πράγματα. Για μένα, αυτή η προσπάθεια δεν έγινε. Έγινε περισσότερη επικοινωνία παρά πολιτική ουσία στα τελευταία χρόνια», κατέληξε.