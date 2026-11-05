Ακόμα και στα μέσα Οκτωβρίου σχεδίαζαν να απελάσουν Ιρανούς.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έκανε κρυφές συνομιλίες με την Τεχεράνη για την απέλαση Ιρανών, ακόμα και κατά τη διάρκεια του πολέμου, αποκαλύπτουν δικαστικά έγγραφα.

Ακόμα και στα μέσα Οκτωβρίου η αμερικανική κυβέρνηση ανέφερε ότι σχεδίαζε να απελάσει Ιρανούς μέσω τρίτης χώρας, που δεν κατονομάζεται, δείχνουν τα δικαστικά έγγραφα που αποσφραγίστηκαν την Πέμπτη, αν και δεν είναι σαφές πότε σχεδίαζε να το κάνει.

Δικαστής: Τουλάχιστον σοβαρή απειλή βέβαιου θανάτου

Η δικαστής στην υπόθεση έδωσε εντολή στην κυβέρνηση Τραμπ να ενημερώσει το δικαστήριο 24 ώρες νωρίτερα για όποια οριστικοποιημένα σχέδια αφορούν την απέλαση Ιρανών στο Ιράν ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Επίσης, ζήτησε να ενημερωθεί εγγράφως το δικαστήριο πέντε ημέρες πριν πραγματοποιηθεί μία τέτοια απέλαση.

Επίσης, τα έγγραφα δείχνουν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ διατήρησε επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια του πολέμου σχετικά με τις απελάσεις, ειδικά για την υποβολή ταξιδιωτικών εγγράφων και την εύρεση «πιθανών οδών» απομάκρυνσης.

«Είμαστε σε πόλεμο με μία χώρα για την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πει- ακόμα και πριν από 2-3 ημέρες, αν όχι χθες- ότι ουσιαστικά υπάρχει ανομία… Μια χώρα που είναι εχθρός των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον νυν πρόεδρο. Μια χώρα που, σύμφωνα με τον πρόεδρό μας, δολοφόνησε δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές. Και αυτό που λέτε είναι ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να στείλουν άτομα πίσω σε αυτή την περιοχή, αντιμετωπίζοντας αυτό που εσείς, εγώ και όποιος άλλος θα ξέραμε ότι θα ήταν, τουλάχιστον, μια σοβαρή απειλή βέβαιου θανάτου», ανέφερε χαρακτηριστικά η δικαστής Άνα Ρέγιες, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση από τις 15 Οκτωβρίου.

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«Ναι κυρία πρόεδρε. Η κυβέρνηση εκτελεί νόμιμες εντολές απέλασης», ήταν η απάντηση που έδωσε ο δικηγόρος του υπουργείου Δικαιοσύνης, Ντίμιταρ Γκεοργκίεφ- Ρέμελ.

Η αγωγή για την απέλαση Ιρανών

Η εξέλιξη προέκυψε από αγωγή που υποστηρίζει πως οι υπηρεσίες μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ μοιράζονται με την Τεχεράνη εμπιστευτικές πληροφορίες για Ιρανούς αιτούντες άσυλο, παραβιάζοντας τους εθνικούς κανόνες μετανάστευσης και θέτοντας σε κίνδυνο αμέτρητους ανθρώπους, αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα. Τα έγγραφα που αποσφραγίστηκαν τώρα δείχνουν πως ο συντονισμός των δύο πλευρών συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η αγωγή περιγράφει μια συντονισμένη εκστρατεία της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης για την ταυτοποίηση Ιρανών που ήταν υπό κράτηση από την ICE και για να τους ασκηθεί πίεση να επιστρέψουν στο Ιράν. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει αρνηθεί πως δίνει αρχεία αιτήσεων ασύλου στην ιρανική κυβέρνηση.

Εκατοντάδες email που έχουν ανταλλάξει αξιωματούχοι της υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ αποκάλυψαν πώς οι δύο χώρες συνεργάστηκαν για να κανονίσουν την επιστροφή πάνω από 100 Ιρανών στη χώρα τους, με τρεις πτήσεις μεταναστών τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026.

Οι απελάσεις Ιρανών από τις ΗΠΑ στη χώρα τους είναι σπάνιες, εξαιτίας της έλλειψης διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και της πιθανής δίωξης που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν στην πατρίδα τους.

Όμως, επί διακυβέρνησης Τραμπ η ICE έχει επιδιώξει δυναμικά την απέλαση ανθρώπων ακόμα και από χώρες που παραδοσιακά δίσταζαν να τους δεχθούν πίσω, ή με τις οποίες οι ΗΠΑ είχαν ψυχρές- ή ανύπαρκτες- διπλωματικές σχέσεις. Μερικές φορές, αυτό σήμαινε την απέλαση ανθρώπων- ανάμεσά τους Ιρανοί- σε άλλες χώρες, με τις οποίες δεν είχαν καμία σχέση, προκειμένου να παρακαμφθούν διπλωματικά εμπόδια με κράτη που δεν δέχονταν πίσω τους πολίτες τους. Στη δεύτερη θητεία του Τραμπ μεταξύ άλλων το Ελ Σαλβαδόρ, η Κόστα Ρίκα και ο Παναμάς έχουν δεχθεί ανθρώπους που δεν είναι πολίτες τους, από τις ΗΠΑ. Τον περασμένο Ιούνιο, μια Ιρανή ήταν ανάμεσα στους περίπου 20 μετανάστες που απέλασαν οι ΗΠΑ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Πηγή: Associated Press