Δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκαλύπτει το παρασκήνιο με τη Μελάνια Τραμπ.

Η Μελάνια Τραμπ φέρεται να εξέφρασε την οργή της για την επιθετική πολιτική των απελάσεων του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με άρθρο της Wall Street Journal.

Η ενόχλησή της έγινε σύμφωνα με το ρεπορτάζ αφού απελάθηκαν φίλοι της από τις ΗΠΑ. Είπε στον Αμερικανό πρόεδρο πως τα αυστηρά μέτρα του για τη μετανάστευση είχαν φτάσει στο απροχώρητο.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, στο προσκήνιο ήρθε και ο ρόλος του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, στην καμπάνια μετανάστευσης. Όπως γράφει η Wall Street Journal, η Μελάνια Τραμπ εξέφρασε στους συμβούλους της ότι ορισμένοι γνωστοί της είχαν απελαθεί και εξέφρασε την οργή της για την κατάσταση. Φέρεται να πιστεύει πως ο Μίλερ το παρατράβηξε με τις συλλήψεις και τις απελάσεις μεταναστών, που δεν είχαν έγγραφα, σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο η θέση της δεν είναι πάντα συνεπής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε άλλη περίπτωση η Μελάνια Τραμπ υποστήριξε την σκληρή μεταναστευτική προσέγγιση, προσφέροντας και δικές της ιδέες σε ορισμένες συζητήσεις.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, αφού η Μελάνια Τραμπ εξέφρασε παράπονα στον Ντόναλντ Τραμπ εκείνος με τη σειρά του επέκρινε τον Στίβεν Μίλερ, εμπνευστή της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

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Το δημοσίευμα σημειώνει ότι τον περασμένο Μάρτιο,η Μελάνια Τραμπ ήταν μέρος της ομάδας συμβούλων που προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές του είχαν ξεπεράσει τα όρια μετά τις επιδρομές των ανδρών της ICE στη Μινεσότα.

Η Πρώτη Κυρία είχε επίσης μιλήσει και τον Οκτώβριο του 2024 υπερασπιζόμενη το δικαίωμα στην άμβλωση. «Γιατί ο οποιοσδήποτε άλλος εκτός από την ίδια τη γυναίκα να έχει τη δύναμη να αποφασίσει τι θα κάνει με το σώμα της;» έγραψε Μελάνια Τραμπ στο βιβλίο της. «Το θεμελιώδες δικαίωμα στην αυτοδιαχείριση, στην ίδια της τη ζωή, της δίνει την εξουσία να τερματίσει μια εγκυμοσύνη αν το επιθυμεί».

Με πληροφορίες των Wall Street Journal/Independent