Από τη μοναχική κριτική στον Τραμπ και τους τραμπικούς στο «μπλε τσουνάμι».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης είχε κρατήσει αποστάσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και όταν αρκετοί συνάδελφοί του στην κυβερνητική παράταξη εκφράζονταν με ενθουσιασμό για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Μετά την εκλογή του τον Νοέμβριο του 2024, είχε μιλήσει για έναν πολιτικό σεισμό με μακροχρόνιες συνέπειες για τη Δύση. Είχε προειδοποιήσει για τις προκλήσεις που δημιουργούσε η επιστροφή του Ρεπουμπλικανού προέδρου, επιμένοντας στην ανάγκη ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Τον Αύγουστο του 2026, σε συνέντευξή του στο Documento είχε στραφεί ευθέως κατά των «τραμπιστών εσωτερικού». Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τα επαινετικά σχόλια στελεχών της ΝΔ για τον Τραμπ, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Όχι».

Εξηγούσε μάλιστα ότι, κατά την εκτίμησή του, όσοι εμφανίζονται ως τραμπιστές στην Ελλάδα ενδιαφέρονται περισσότερο για την προώθηση της δικής τους πολιτικής ατζέντας παρά για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ο Δ. Καιρίδης (καθηγητής διεθνών σχέσεων άλλωστε) πραγματοποιεί μπαράζ συνεντεύξεων, αναλύοντας την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών και τονίζοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για νίκη των Δημοκρατικών, αλλά για θρίαμβο και ένα πραγματικό «μπλε τσουνάμι».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ίδιος αποδίδει την ήττα Τραμπ στον συνδυασμό οικονομικής πίεσης, πολέμου στο Ιράν και ζητημάτων διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές του Αμερικανού προέδρου οδήγησαν σε έντονη εκλογική αποδοκιμασία.

Και, όπως ήταν αναμενόμενο, η συζήτηση επιστρέφει στους Έλληνες υποστηρικτές του τραμπισμού.

Στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1, μιλώντας στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή, ο Καιρίδης άσκησε αιχμηρή κριτική σε όσους θεώρησαν ότι μπορούσαν να αποκτήσουν πολιτική επιρροή ως εγχώριοι εκπρόσωποι του τραμπισμού. Κατονόμασε τον Πάνο Καμμένο και τον Κυριάκο Βελόπουλο, ενώ αναφέρθηκε και στην Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Απέφυγε να δυσαρεστήσει τους τραμπικούς της ΝΔ που, όμως, όλοι ξέρουν ποιοι είναι. Έτσι, ο Καιρίδης που απομακρύνθηκε από το υπουργείο Μετανάστευσης γιατί ήταν εκτός κλίματος Τραμπ, όπως πολλοί πιστεύουν, παίρνει τώρα την εκδίκησή του που πάντα σερβίρεται ως κρύο πιάτο.

Α.