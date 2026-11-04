Ο Τραμπ στήριξε τον Χέγκσεθ: «Κάνει πολύ καλή δουλειά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι σε μεγάλο βαθμό είναι σωστή η εκτίμηση του Τζ. Ντ. Βανς πως ο λόγος που οι Ρεπουμπλικάνοι έχασαν τις ενδιάμεσες εκλογές ήταν ο πόλεμος στο Ιράν. Όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ξαναέκανε το ίδιο, εάν χρειαζόταν.

«Σε μεγάλο βαθμό είναι αλήθεια, γιατί ανέβασε λίγο την τιμή της βενζίνης… Αλλά εάν έπρεπε να το ξανακάνω, θα το ξαναέκανα. Γιατί μακροπρόθεσμα είναι η μόνη απάντηση. Δεν μπορείς να επιτρέψεις στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», είπε ο Τραμπ, όταν τον ρώτησαν για την ανάρτηση του αντιπροέδρου του.

Ερωτηθείς εάν ο πόλεμος άξιζε την απώλεια του ελέγχου της Γερουσίας, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Ναι… δεν έχεις άλλη επιλογή. Πίστευα ότι το πετρέλαιο θα ανέβαινε περισσότερο και το έκανα σε αυτή τη βάση. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπορείς να αφήσεις το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, διαφορετικά όσα βλέπετε εδώ κάποια ημέρα μπορεί να μην υπάρχουν».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «αυτό με το Ιράν έπρεπε να το κάνουμε» και κατέληξε ότι ίσως είναι ο βασικός λόγος που οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρεται στον πόλεμο, αλλά στην αύξηση της τιμής των καυσίμων που προκάλεσε η σύγκρουση.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2118044562815955243}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε άλλο σημείο δήλωσε ότι γνωρίζει τις απόψεις του Βανς και χαρακτήρισε «καλή» την ανάρτηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2118048217271271649}

Στήριξη Τραμπ σε Χέγκσεθ

Μία από τις ερωτήσεις που δέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι εάν σκέφτεται να αντικαταστήσει τον υπουργό Εθνικής Άμυνας- ή Πολέμου όπως τον αποκαλεί ο Λευκός Οίκος- τον Πιτ Χέγκσεθ.

«Όχι, πιστεύω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2118048661984735612}