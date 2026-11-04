Δύο φορές προηγήθηκε η ΑΕΚ, έχασε στις καθυστερήσεις από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΑΕΚ κοίταξε στα μάτια στη Ρεάλ Μαδρίτης, προηγήθηκε δύο φορές, αλλά λύγισε στις καθυστερήσεις, χάνοντας με 3-2 στην κατάμεστη Allwyn Arena για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Κοϊτά και ο Πήλιος έβαλαν δύο φορές «μπροστά» στο σκορ της ΑΕΚ, προκαλώντας ντελίριο στους φίλους της «Ένωσης». Όμως, ο Μπέλιγχαμ και ο Εμπαπέ ισοφάρισαν αντίστοιχα και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βαλβέρδε, που είχε μπει αλλαγή, έκανε το 3-2 για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αφήνοντας την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς με πικρή γεύση, σε ένα ματς που έκανε σπουδαία εμφάνιση και άξιζε τη νίκη.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πήλιος, Μάγερ (53΄ Ζίνι), Κάιρινεν (60΄ Βάργκα), Αριάγκα, Κοϊτά, Γιόβιτς (88΄ Ζούμπκοφ), Γκατσίνοβιτς (60΄ Μαρίν).

Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοζέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Ντούμφρις, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Κουκουρέγια (81΄ Καρέρας), Καμαβινγκά, Μπερνάρντο Σίλβα (67΄ Βαλβέρδε), Μπέλιγχαμ (86΄ Εσπί), Βινίσιους (81΄ Μπραχίμ Ντίαζ), Ντιομαντέ (67΄ Έντρικ), Εμπαπέ.

ΑΕΚ- Ρεάλ Μαδρίτης: Τα γκολ

Το 1-0 από τον Κοϊτά

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Το 1-1 από τον Μπέλιγχαμ

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Το 2-1 από τον Πήλιο

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Το 2-2 από τον Εμπαπέ

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Το 2-3 από τον Βαλβέρδε

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