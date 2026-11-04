Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής υπέστη ανακοπή και πέθανε μετά τη σύγκρουση με τον τερματοφύλακα.

Ο Χεσούς Ογόνο «έσπασε» τη σιωπή του μετά τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ, έπειτα από τη σύγκρουση του τερματοφύλακα με τον Ισπανό επιθετικό στην αναμέτρηση της Τενερίφης με την Ανδόρα.

Την περασμένη Δευτέρα, ο Ογόνο έπεσε με σφοδρότητα πάνω στον 30χρονο ποδοσφαιριστή της Τενερίφης. Ο ντε Μιγκέλ υπέστη καρδιακή ανακοπή και εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου υπέκυψε έπειτα από μερικές ώρες.

«Αυτές είναι οι πιο δύσκολες ημέρες της ζωής μου», ανέφερε ο Ογόνο στην πρώτη του ανακοίνωση μετά το σοκαριστικό περιστατικό. «Πασχίζω να βρω τα λόγια και δυσκολεύομαι πάρα πολύ να επεξεργαστώ αυτό που συνέβη. Ξέρω ότι θα υπάρξουν πολλές ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντήσω και θα αντιμετωπίσω ό,τι έρθει με απόλυτο σεβασμό», συμπλήρωσε.

«Όμως, αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο πέρα από τον Χεσούς και τον πόνο που βιώνουμε. Αναπαύσου εν ειρήνη Χεσούς», κατέληξε.

Μετά τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ, ο τερματοφύλακας της Ανδόρας έκλεισε τον λογαριασμό του στο Instagram έπειτα από επιθέσεις που δέχθηκε, καθώς κάποιοι χρήστες τον αποκαλούσαν «δολοφόνο». Η ισπανική αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον θάνατο του 30χρονου ποδοσφαιριστή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο Ογόνο δεν θα έβλαπτε ποτέ εσκεμμένα κάποιον»

Ο συμπαίκτης του Χεσούς Ογόνο στην Ανδόρα, Λαουτάρο Σπατζ, υπερασπίστηκε τον τερματοφύλακα, τονίζοντας ότι «δεν θα έβλαπτε ποτέ εσκεμμένα κάποιον».

Ο αμυντικός περιέγραψε τον θάνατο του ντε Μιγκέλ ως «μια τραγωδία που μας άφησε εντελώς συντετριμμένους, χωρίς λόγια και με μια θλίψη που είναι δύσκολο να εξηγηθεί».

Αναφερόμενος στον συμπαίκτη του, έγραψε: «Όσοι τον γνωρίζουμε, ξέρουμε τι άνθρωπος είναι, πόσο υποφέρει αυτή τη στιγμή και ότι δεν έβλαπτε ποτέ εσκεμμένα κάποιον». Στο ποδόσφαιρο, συνέχισε, «μπορεί να συμβούν ατυχή περιστατικά, αλλά κανένας δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι ένα από αυτά θα μπορούσε να τελειώσει με τόσο τραγικές συνέπειες».