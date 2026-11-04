Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έκρυψε την απογοήτευσή του από την ήττα της ΑΕΚ.

Ανάμεικτα συναισθήματα άφησε στον Μάρκο Νίκολιτς η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον προπονητή της Ένωσης να εκφράζει την υπερηφάνειά του για την αγωνιστική εικόνα και τη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του, αλλά και την απογοήτευσή του για την έκβαση του αγώνα.

Οι δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ

-Για την εμφάνιση της ΑΕΚ, το αποτέλεσμα και τα συναισθήματά του:

«Είναι δύσκολο να περιγράψω όσα αισθάνομαι μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι. Υπάρχουν δύο έντονα συναισθήματα: από τη μία η υπερηφάνεια και από την άλλη η μεγάλη απογοήτευση. Είμαι περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου, για τη συμπεριφορά τους και την ποιότητα που παρουσίασαν, αλλά ασφαλώς μας στενοχωρεί πολύ το αποτέλεσμα.

Είμαστε μια ομάδα που μάχεται και προσπαθεί σε κάθε παιχνίδι να πάρει κάτι. Δεν υπάρχει χρόνος για να μείνουμε στην απογοήτευση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την αναμέτρηση ως μια επένδυση για τη συνέχεια. Το καθοριστικό σημείο ήταν το δεύτερο γκολ της Ρεάλ. Αν είχε έρθει αργότερα, ενδεχομένως να είχαμε καταφέρει κάτι περισσότερο, ακόμη και να είχαμε κερδίσει.

Στενοχωριέμαι για τους παίκτες μου, γιατί άξιζαν περισσότερα, αλλά και για τον κόσμο μας. Έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με τους φιλάθλους και είναι σημαντικό να την προστατεύσουμε. Καταλαβαίνουν το ποδόσφαιρο, αντιλαμβάνονται την ενέργεια της ομάδας και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουν να μας στηρίζουν, όπως κάνουν μέχρι σήμερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το Champions League είναι η κορυφαία διοργάνωση. Η κλήρωσή μας ήταν εξαιρετικά δύσκολη, με αντιπάλους όπως η Ρεάλ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Κόμο, η Ρόμα, η Ντόρτμουντ, η Γαλατάσαραϊ που έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις, αλλά και δύο ομάδες που βρίσκονται πιο κοντά στο δικό μας επίπεδο. Κερδίσαμε τη ΛΑΣΚ, ενώ απέναντι στη Σαχτάρ ηττηθήκαμε κάτω από άτυχες συνθήκες. Η συμμετοχή σε αυτή τη διοργάνωση είναι πολύ χρήσιμη για εμάς. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να μεταφέρουμε αυτή τη νοοτροπία και στους αγώνες του πρωταθλήματος».

-Για την προετοιμασία και τις αυξημένες απαιτήσεις του αγωνιστικού προγράμματος:

«Δεν είναι καθόλου απλό. Όποιος γνωρίζει πραγματικά το ποδόσφαιρο καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι να αγωνίζεσαι σε τέτοιου επιπέδου παιχνίδια. Η Ρεάλ παρατάχθηκε με την κανονική της ενδεκάδα. Περιμέναμε ότι ίσως έκανε κάποιες αλλαγές, όμως ήρθε με τους βασικούς της. Μόνο ο Γκιουλέρ δεν ξεκίνησε.

Είναι πολύ δύσκολο, σε σωματικό, ψυχολογικό και συναισθηματικό επίπεδο, να καλείσαι κάθε τρεις ημέρες να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του κορυφαίου επιπέδου. Σήμερα τα καταφέραμε, πριν από τρεις ημέρες δεν είχαμε ανάλογη εικόνα. Τώρα πρέπει να το επαναλάβουμε απέναντι στον Λεβαδειακό.

Θα το τονίσω ξανά: η προτεραιότητά μας είναι το πρωτάθλημα και αυτόν τον στόχο θα κυνηγήσουμε μέχρι το τέλος. Το Champions League προσφέρει τεράστιο κίνητρο, αλλά απαιτεί και πολύ μεγάλη συναισθηματική ενέργεια.

Τέτοια παιχνίδια αφήνουν το αποτύπωμά τους. Χρειάζεσαι ένα μεγάλο ρόστερ, με όλους τους ποδοσφαιριστές έτοιμους να αγωνιστούν και να προσφέρουν αποτελεσματικά.

Το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίσαμε τη Σαχτάρ, τη Μάντσεστερ Σίτι, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και τη Ρεάλ. Μετά τη διακοπή μάς περιμένουν η Κόμο, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Είναι λογικό σε μια τέτοια σειρά αγώνων να υπάρχουν και διακυμάνσεις στην απόδοση».

-Για την ενέργεια που κατέθεσαν οι ποδοσφαιριστές του και τη φυσική τους κατάσταση:

«Η προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες ήταν πολύ μεγάλη. Από την πρώτη στιγμή είπα ότι πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι για τη σημερινή εμφάνιση. Αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο. Είναι υπέροχο να βλέπεις μια ομάδα να αφήνει την ψυχή της στο γήπεδο. Αυτή τη νοοτροπία θέλω να διαφυλάξω και αυτό είναι που αγαπώ στην ΑΕΚ μας.

Με ένα τόσο απαιτητικό πρόγραμμα είναι αδύνατο να παρουσιάζεσαι κάθε δύο ή τρεις ημέρες στο ίδιο επίπεδο. Η σημερινή προσπάθεια είχε τεράστιο κόστος σε κάθε επίπεδο.

Είναι λογικό να υπάρχει απογοήτευση, γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερα από το παιχνίδι. Το δεύτερο γκολ της Ρεάλ ήταν το σημείο που καθόρισε την εξέλιξη. Αν είχαμε αντέξει περισσότερο, θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε ακόμη και τη νίκη.

Η νοοτροπία μας ήταν θαρραλέα. Σε μία αντεπίθεση χάθηκε η μπάλα και, αν ο Ζίνι είχε καταφέρει να περάσει τον αντίπαλό του, ίσως να είχαμε πετύχει εμείς το 3-2. Αυτό αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα παιχνίδια. Είμαστε ικανοποιημένοι από την προσπάθεια και πρέπει να αξιοποιήσουμε όσα μας έδωσε αυτή η εμφάνιση, εφόσον όλοι λειτουργήσουμε με εξυπνάδα».

-Για το ενδεχόμενο η ΑΕΚ να έπρεπε να παίξει πιο συντηρητικά στο φινάλε:

«Είναι μια προσέγγιση που μπορούμε να εξετάσουμε. Ωστόσο, από την αρχή η πνευματική μας προετοιμασία και ο τρόπος με τον οποίο μπήκαμε στο παιχνίδι είχαν έναν ξεκάθαρο στόχο: να κερδίσουμε. Δεν βρεθήκαμε στο γήπεδο απλώς για να αφήσουμε καλές εντυπώσεις. Δεν είναι αυτό που επιδιώκω.

Είπα και στον Ζοσέ ότι τρέφω απεριόριστο σεβασμό προς το πρόσωπό του. Όπου κι αν έχει εργαστεί, έχει καταφέρει να φέρει αποτελέσματα. Εμείς, όμως, είχαμε ως στόχο τη νίκη. Αν διαθέταμε περισσότερη φρεσκάδα, ίσως να είχαμε διαφορετική κατάληξη και τώρα να πανηγυρίζαμε. Η Ρεάλ έβγαλε τεράστια ποιότητα στα τελευταία λεπτά, με σπουδαίες ατομικές ενέργειες, και τελικά πληρώσαμε αυτό το τίμημα».

-Για τα εγκωμιαστικά σχόλια του Ζοσέ Μουρίνιο:

«Δεν έχω ακούσει τι ακριβώς δήλωσε. Εγώ δεν είμαι ποδοσφαιριστής, είμαι προπονητής. Όταν ακούς τόσο θετικά λόγια από έναν άνθρωπο όπως ο Μουρίνιο, πρόκειται για μια τεράστια τιμή. Για μένα είναι ο κορυφαίος όλων.

Τα Μέσα ενημέρωσης μπορούν να παρουσιάσουν τα πράγματα με διαφορετικούς τρόπους και είναι εύκολο να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Υπάρχουν προπονητές που βρίσκονται στη μόδα, χωρίς να έχουν αντίστοιχα αποτελέσματα. Και υπάρχει ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος εδώ και 25 χρόνια παραμένει στην κορυφή του ποδοσφαίρου και κατακτά τίτλους».