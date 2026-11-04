Η ανάρτηση της ηθοποιού από την ημέρα των γενεθλίων της.

Ξεχωριστή φαίνεται πως ήταν η χθεσινή ημέρα για τη Στεφανία Γουλιώτη, καθώς η ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά της, διοργανώνοντας ένα «ξέφρενο» πάρτι.

Στο πλευρό της βρέθηκαν αγαπημένα της πρόσωπα και φίλοι, οι οποίοι δημιούργησαν μία ιδιαίτερη τούρτα αφιερωμένη σε εκείνη, ενώ η ίδια διασκέδασε με την παρέα της με πολύ χορό και τραγούδι.

Μέσα από την ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, η Στεφανία Γουλιώτη, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικά στιγμιότυπα από το χθεσινό βράδυ, μαζί με μερικές από τις σκέψεις της.

Η ανάρτηση της Στεφανίας Γουλιώτη για τα γενέθλιά της

«Μια ευτυχισμένη μέρα!!

Ζήτησα στους φίλους μια τρελή βραδιά μου τη χάρισαν!! Ζήτησα να πιάσουμε πάτο και τον πιάσαμε!!

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Μέσα στα χρόνια εξαρτιόμουν πολύ από τις σχέσεις μου και έχασα πολλούς φίλους αλλά για καλή μου τύχη δεν παίρνουν προσωπικά την απομάκρυνση και είναι ακόμα εδώ!!!

Μαζί με αρκετούς καινούριους!!! Η τούρτα που μου έφτιαξαν δείχνει την αγάπη που μου έχουν!!

Ξέχασαν τα σωστά κεράκια βέβαια , για όποιον αναρωτιέται έπρεπε να είναι 46!!!

Σας ευχαριστώ όλους!!! Και σας που χτες δεν ήσασταν εκεί γιατί αρρωστήσατε!!! (μα τί κυκλοφορεί!!)

Μοιράζομαι λίγες ακίνδυνες στιγμές».

{https://www.instagram.com/p/DfVGEZDiH27/?hl=el&img_index=11}