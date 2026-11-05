Παρασκευή στις 21:00 στον Alpha!

Μία ξεχωριστή guest εμφάνιση έρχεται να αναστατώσει τον κόσμο των «Φόνων στο Καμπαναριό», με τη Μαρία Κίτσου να εισβάλλει στη σειρά του Alpha και να υποδύεται τη Βικτωρία, ιδιοκτήτρια ενός οίκου ανοχής.

Στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον Άγγελο, ο Σοφιανός και ο Τσακαλάκης οδηγούνται σε ένα μέρος που σίγουρα δεν περίμεναν! Εκεί, θα συναντήσουν τη Βικτωρία, μία γυναίκα που αναμένεται να τους βάλει σε νέες περιπέτειες, προσθέτοντας ακόμη μία απρόβλεπτη πινελιά στην ήδη απολαυστικά ανατρεπτική ιστορία.

Με τη Μαρία Κίτσου να προσθέτει τη δική της ξεχωριστή ερμηνευτική σφραγίδα, οι «Φόνοι στο Καμπαναριό» συνεχίζουν να συνδυάζουν το μυστήριο με το χιούμορ, αποδεικνύοντας πως κάθε νέα συνάντηση μπορεί να κρύβει μια έκπληξη!

«Φόνοι στο Καμπαναριό»: Τι θα δούμε την Παρασκευή

Επεισόδιο 7: Η ανακάλυψη που έκαναν οι μοναχές μας τις οδηγεί να καταστρώσουν ένα ριψοκίνδυνο σχέδιο, που θα στείλει την Αγαθονίκη κατευθείαν στο στόμα του λύκου.

Ο Σοφιανός κι ο Τσακαλάκης, έχοντας εντοπίσει κάμερα στον δρόμο του βεστιαρίου, ζουν μία απ’ τις πιο αμήχανες στιγμές της έρευνάς τους, όταν αναγκάζονται να επισκεφτούν το «μαγαζί» της Βικτωρίας.

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{https://www.youtube.com/watch?v=g0flUpFl8ys}

Και ενώ οι μοναχές προσεύχονται για την ασφάλεια της Αγαθονίκης, εκείνη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον μόνο άνθρωπο που δεν έπρεπε να συναντήσει…

Φόνοι στο Καμπαναριό 2: Κάθε Παρασκευή στις 21:00 στον Alpha!