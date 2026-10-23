Απόψε στις 21:00 η θεϊκή κωμωδία του Alpha!

Απόψε στις 21:00 στο νέο επεισόδιο της αστυνομικής κωμωδίας του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό» οι αγαπημένες μας μοναχές, ψάχνουν στοιχεία για τον θάνατο του ζευγαριού ενώ παράλληλα κάνουν ανώνυμη καταγγελία στον Σουπιάδη για τις ύποπτες δραστηριότητες της Σεβαστιανής.

«Φόνοι στο Καμπαναριό 2» - Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο, απόψε στος 21:00

Επεισόδιο 5:

Έχοντας σιγουρευτεί ότι κάτι παράνομο συμβαίνει στη μονή, οι μοναχές μας ζητούν τη βοήθεια του υπαστυνόμου Σουπιάδη, ώστε να βρεθούν και αποδείξεις.

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Παράλληλα, ο Σοφιανός κι ο Τσακαλάκης ανακαλύπτουν ένα στοιχείο που τους φέρνει επιτέλους πιο κοντά στον Άγγελο κι έτσι ξαναμπαίνουνε δυναμικά στην έρευνα.

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Και ενώ η αστυνομία, με επικεφαλής τον Σουπιάδη, ψάχνει το μοναστήρι απ’ άκρη σ’ άκρη θέλοντας να ξεσκεπάσει τη Σεβαστιανή, μια ακόμα άφιξη προγραμματίζεται να γίνει στην «Οσία Υπομονή»…

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Νέα μονή. Νέοι ύποπτοι. Ίδιες σουρεάλ καταστάσεις!

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Φόνοι στο Καμπαναριό 2: Κάθε Παρασκευή στις 21:00 στον Alpha!