Με τρεις ξεχωριστούς καλεσμένους κάνει πρεμιέρα η Φαίη Σκορδά.

Η αντίστροφη μέτρηση τελειώνει! Αύριο, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 09:50, η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με το «FOR YOU», τη νέα ψυχαγωγική εκπομπή που έρχεται να δώσει στα Σαββατοκύριακά μας ζωντάνια, χαμόγελο, συναίσθημα, δυνατές ιστορίες και ξεχωριστές συναντήσεις.

Και η πρώτη εκπομπή ξεκινά δυναμικά, με τρεις αγαπημένους και ξεχωριστούς καλεσμένους!

Η Μιμή Ντενίση, μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου, με μια σπουδαία διαδρομή στον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, συναντά τη Φαίη σε μια συζήτηση που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ένας από τους πιο αγαπημένους και επιτυχημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, έρχεται με την αμεσότητα, το χιούμορ και τον αυθορμητισμό του.

Στην εκπομπή θα είναι και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο εκρηκτικός stand-up comedian που έχει κερδίσει το κοινό με το αστείρευτο ταλέντο και το ανατρεπτικό του χιούμορ.

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Τρεις δυνατές προσωπικότητες, ενδιαφέρουσες συζητήσεις, χιούμορ και εκπλήξεις στην πρεμιέρα του «FOR YOU»!

«FOR YOU» - Πρεμιέρα, αύριο Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 09:50

Από αύριο, Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 09:50 και κάθε Σάββατο και Κυριακή, με την αμεσότητα, την εμπειρία και τον αυθορμητισμό της, η Φαίη Σκορδά θα βρίσκεται ξανά εκεί όπου αγαπά περισσότερο: δίπλα στους τηλεθεατές, δίνοντας χώρο στους ανθρώπους, τις εμπειρίες και τις διαφορετικές απόψεις τους.

Στο «FOR YOU», η καθημερινότητα θα δίνει την αφορμή και η Φαίη και η ομάδα της θα βάζουν στο επίκεντρο της συζήτησης θέματα που αφορούν την κοινωνία, την οικογένεια, τα παιδιά, τις σχέσεις, την υγεία και την τεχνολογία. Οι άνθρωποι πίσω από τις ιστορίες θα μιλούν για τις εμπειρίες τους, ενώ ειδικοί θα εξηγούν, θα απαντούν σε ερωτήματα και θα προσφέρουν πρακτικές συμβουλές.

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Με ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, το «FOR YOU» θα συναντά Έλληνες που διαπρέπουν εντός και εκτός συνόρων και πρόσωπα με ξεχωριστές διαδρομές ζωής.

Η ελληνική και διεθνής showbiz, το τηλεοπτικό και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, θέματα ευεξίας, μακροζωίας, ομορφιάς και διατροφής, αλλά και μία Weekend Ατζέντα, με προτάσεις για το Σαββατοκύριακο, όλα θα έχουν μία ξεχωριστή θέση στο «FOR YOU».

Δίπλα στη Φαίη θα βρίσκεται και μια δυνατή ομάδα με χημεία, σύγχρονη ματιά και άποψη: Άρης Καβατζίκης, Δημήτρης Μακαλιάς, Δέσποινα Τσόκου, Δημήτρης Μπάρμπας, Νάνσυ Νικολαΐδου και Γιώργος Τσούλης.

«FOR YOU». Πρεμιέρα, αύριο Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 09:50. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:50, στον ΑΝΤ1.