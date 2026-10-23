«Είμαι σε μια κομβική φάση», εξομολογήθηκε.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», με την Αθηναΐδα Νέγκα, ήταν το βράδυ της Πέμπτης ο Αργύρης Αγγέλου.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για το ιδιαίτερο δέσιμό του με το θέατρο, τη μελαγχολική πλευρά του χαρακτήρα του, την προσωπική του ζωή, αλλά και τις θυσίες των γονιών του για να μεγαλώσουν τα πέντε παιδιά τους.

«Είμαι σε μια πολύ καλή και δημιουργική φάση, και σε αυτό ευθύνεται το ότι κάνω πράγματα που μου αρέσουν και με γεμίζουν πολύ. Εξακολουθώ να κάνω θέατρο σταθερά, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ό,τι κι αν κάνω γύρω γύρω, πάντα θεωρούσα ότι η βασική μου δουλειά είναι το θέατρο», ανέφερε αρχικά ο Αργύρης Αγγέλου.

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