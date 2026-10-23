Η on air έκπληξη και η συγκίνηση της δημοσιογράφου.

Ξεχωριστή φαίνεται πως είναι η σημερινή ημέρα για την Μαρία Αναστασοπούλου, καθώς έχει τα γενέθλιά της και τα γιόρτασε με τον πιο αναπάντεχο τρόπο.

Η δημοσιογράφος, δέχτηκε μία αναπάντεχη έκπληξη στο πλατό της εκπομπής «Live You», με πολλούς από τους συναδέλφους της να της εύχονται δημόσια για τα γενέθλιά της.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, λίγο πριν ξεκινήσει το διαφημιστικό διάλλειμα της εκπομπής, εμφανίστηκαν στο πλατό φωτογραφίες από τη ζωή της δημοσιογράφου, με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τους συνεργάτες της να εισβάλλουν στο στούντιο με τούρτες στα χέρια.

Η Μαρία Αναστασοπούλου, εμφανώς συγκινημένη από την έκπληξη ευχαρίστησε τους συναδέλφους της και βουρκωμένη ανέφερε: «Τι να πω Παναγία μου; Δεν έχω λόγια, δεν το πιστεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ! Τα έμπηξα. Είναι δυνατόν; Ποτέ δεν μου έχει συμβεί αυτό».

Στο τέλος, μάλιστα, η Μαρία Αναστασοπούλου χάρισε μία τρυφερή αγκαλιά στον Δημήτρη Πανόπουλο, με τον οποίο φαίνεται να τη συνδέει μία μακροχρόνια και ουσιαστική φιλία.

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Αμέσως μετά, έκανε την ευχή της και έσβησε τα κεράκια της, ενώ γυρνώντας από τις διαφημίσεις δήλωσε χαμογελώντας: «Η πιο ωραία έκπληξη που μου έχουν κάνει ποτέ και νιώθω πολύ τυχερή… Συνήλθαμε τώρα κάπως!».

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