Απόψε στις 21:00 η θεϊκή κωμωδία του Alpha!

Οι αγαπημένες μας μοναχές αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να βγουν εκτός μονής ώστε να μάθουν περισσότερα για το ζευγάρι που βρέθηκε στη λίμνη, όπως θα δούμε απόψε στις 21:00 στο νέο επεισόδιο της αστυνομικής κωμωδίας του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό».

Τι θα δούμε απόψε

Επεισόδιο 4:

Τρομοκρατημένες απ’ το «θαύμα» που έγινε μπροστά στα μάτια τους, οι μοναχές μας αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.

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Αψηφώντας λοιπόν τις αντιρρήσεις Αρσινόης και αστυνομίας, Αγαθονίκη, Ουρανία και Χρυσοβαλάντω φοράνε τα πολιτικά τους και, με τη βοήθεια της Ειρήνης, βγαίνουνε εκτός μονής ξεκινώντας έρευνα.

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Και παρόλο που εκείνες αποφάσισαν να κάνουν τις ντετέκτιβ, το επόμενο συνταρακτικό στοιχείο της υπόθεσης το ανακαλύπτει τελικά η Αρσινόη…

{https://www.youtube.com/watch?v=74PpLLomGqU}

Νέα μονή. Νέοι ύποπτοι. Ίδιες σουρεάλ καταστάσεις!

{https://www.youtube.com/watch?v=0pp5nqPHBSY}

Φόνοι στο Καμπαναριό 2: Κάθε Παρασκευή στις 21:00 στον Alpha!