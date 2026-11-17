Ποιοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Γραμματέα του Τομέα Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Αεράκη.

Προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού συνάντησε το βράδυ της Δευτέρας ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τους οποίους μοιράστηκε μια ανοιχτή και ουσιαστική συζήτηση.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο δημόσιος χαρακτήρας της τέχνης και του πολιτισμού, οι συνθήκες εργασίας, οι νέες προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, ο πενιχρός τακτικός προϋπολογισμός του υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και οι ανάγκες των ανθρώπων που παράγουν σήμερα πολιτισμό στη χώρα.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Γραμματέα του Τομέα Πολιτισμού Μιχάλη Αεράκη, του Συντονιστή του Δικτύου Γεράσιμου Σκαφίδα και της βουλευτή Νάγιας Γρηγοράκου ήταν οι: Δημήτρης Πιατάς, Μαρίνα Ψάλτη, Γιώργος Τσεμπερόπουλος, Νίκος Βερλέκης, Μάξιμος Μουμούρης, Μανώλης Φάμελλος, Τάσσης Χριστογιαννόπουλος, Ελίνα Ψύκου, Μάρκος Χολέβας, Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Κεχαγιόγλου, Δέσποινα Κουτσούμπα, Βασίλης Πατσιος, Πέτρος Ζούνης, Κάρολος Ζωναράς, Κάθυ Λεκλέρκ Ο' Γουάλλις, Σπύρος Ταραβήρας, Ηλίας Πατσαρούχας, Φωτεινη Λαμπρίδη, Φένια Κοσοβίτσα ,Κωνσταντίνος Κοντοβράκης, Ταξιάρχης Δεληγιάννης, Βασίλης Τσιουβάρας, Άννα Αντωνοπούλου, Βάρβαρα Δουκα, Εμμανουέλα Αλεξίου, Γιώργος Δαμιανός.