Ιατροδικαστής υποστηρίζει ότι η ανάλυσή του στις φωτογραφίες της νεκροψίας δείχνει πως ο Έπσταϊν δολοφονήθηκε

Ιατροδικαστής υποστήριξε πως ο θάνατος του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν στη φυλακή ήταν αποτέλεσμα ανθρωποκτονίας και όχι αυτοκτονίας.

Μιλώντας στην εκπομπή Newsnight του BBC, ο καθηγητής Michael Freeman ανέφερε ότι, αφού εξέτασε τον φάκελο του ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης, κατέληξε πως ο Έπσταϊν δολοφονήθηκε με σταγγαλισμό, πιθανότατα από πίσω.

Ο ιατροδικαστής που διενήργησε τη νεκροψία-νεκροτομή είχε καταλήξει το 2019 στο συμπέρασμα ότι τα τραύματα του Έπσταϊν ήταν συμβατά με αυτοκτονία και ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις αμυντικών τραυμάτων, τα οποία θα αναμένονταν σε περίπτωση ανθρωποκτονίας.

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στη φυλακή στις 10 Αυγούστου 2019 στη Νέα Υόρκη, ενώ ανέμενε τη δίκη του με την κατηγορία της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εμπορίας ανηλίκων (sex trafficking).

Η Δρ. Barbara Sampson, επικεφαλής ιατροδικαστής κατά τον χρόνο της νεκροψίας του Έπσταϊν - η οποία έκρινε ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε αυτοκτονία - είχε δηλώσει παλαιότερα: «Στηρίζω ακράδαντα το πόρισμά μας σχετικά με την αιτία και τον τρόπο θανάτου του Έπσταϊν».

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Ο Freeman έχει διατελέσει πραγματογνώμονας επί των αιτιών θανάτου για γενικούς εισαγγελείς στις ΗΠΑ σε υποθέσεις θανάτων υπό αστυνομική κράτηση, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης του George Floyd στη Μινεσότα.

Δημοσίευσε την έρευνά του και τους φακέλους του ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης, αφού παρουσίασε τα ευρήματά του στο Λονδίνο το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Freeman, ο οποίος δεν εξέτασε ο ίδιος τη σορό, βάσισε τα συμπεράσματά του στους φακέλους και τις φωτογραφίες από την ιατροδικαστική έκθεση που του παρείχε ο αδελφός του Έπσταϊν, Mark Epstein, ο οποίος ανέκαθεν υποστήριζε ότι ο αδελφός του δολοφονήθηκε.

Ο Freeman τόνισε ότι η ανάλυσή του είναι ανεξάρτητη και ότι δεν πληρώθηκε από τον Mark Epstein. Η έρευνά του δεν έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση από ομοτίμους (peer-reviewed).

Όπως δήλωσε στο BBC, πιστεύει ότι υπάρχουν ενδείξεις επίθεσης κατά του Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένης μιας εκτεταμένης αιμορραγίας στον αριστερό του ώμο και κακώσεων που φαίνεται να συνάδουν με χτύπημα στο πρόσωπο.

Ο Freeman ανέφερε ότι κατά την εκτίμησή του τα στοιχεία συνάδουν περισσότερο με στραγγαλισμό διά βρόχου και ότι στη συνέχεια ο ίδιος βρόχος χρησιμοποιήθηκε πιθανότατα για να αναρτηθεί η σορός από την κουκέτα.

Πρόσθεσε ότι φαίνεται να υπάρχουν σημάδια από νύχια πάνω από το αποτύπωμα του βρόχου στον λαιμό του Έπσταϊν, τα οποία «θα ήταν συμβατά με στραγγαλισμό, ιδίως από πίσω, καθώς και με την προσπάθεια του θύματος να απομακρύνει τον βρόχο από τον λαιμό του».

«Τα τραύματα και ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε η σορός δεν ταιριάζουν. Υπάρχει, επομένως, μόνο μία εξήγηση που απομένει, και αυτή είναι ότι ο θάνατος επήλθε ως αποτέλεσμα ανθρωποκτονίας», δήλωσε.

Ο ιατροδικαστής που διενήργησε τη νεκροψία εκείνη την εποχή ανέφερε στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DoJ) ότι τα τραύματα του Έπσταϊν ήταν περισσότερο συμβατά και ενδεικτικά αυτοκτονίας διά απαγχονισμού παρά ανθρωποκτονίας διά στραγγαλισμού, προσθέτοντας πως δεν υπήρχαν ενδείξεις αμυντικών τραυμάτων ανάλογων με εκείνα που παρατηρούνται σε θύματα στραγγαλισμού.

Ο Freeman δήλωσε ότι, στο πλαίσιο έρευνας για θάνατο από απαγχονισμό υπό κράτηση, θα ανέμενε να υπάρχει φωτογραφική τεκμηρίωση προτού αποκαθηλωθεί η σορός.

Σύμφωνα με έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την κράτηση του Έπσταϊν, ο σωφρονιστικός υπάλληλος που τον εντόπισε κάλεσε αμέσως έναν δεύτερο συνάδελφό του για βοήθεια, κατέβασε τη σορό στο πάτωμα και ξεκίνησε προσπάθειες ανάνηψης.

Τι απαντά σε όσους τον χαρακτηρίζουν συνωμοσιολόγο

Όταν ρωτήθηκε ποιος θα μπορούσε να έχει σκοτώσει τον Έπσταϊν, εάν η ερμηνεία των στοιχείων από τον ίδιο είναι ορθή, ο Freeman απάντησε ότι δεν έχει «καμία ιδέα». «Δεν είναι κάτι για το οποίο έχω άποψη. Δεν αποτελεί μέρος καμίας έρευνας που έχω κάνει», ανέφερε.

Όταν κλήθηκε να απαντήσει στο αν οι απόψεις του διολισθαίνουν προς θεωρίες συνωμοσίας, ο Freeman δήλωσε: «Έχω την πολυτέλεια να μπορώ να πω: μην βασίζεστε στη δική μου άποψη, αφήστε τους πάντες να το εξετάσουν». «Αν εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι είμαι συνωμοσιολόγος επειδή εξετάζω κάτι που μοιάζει με στραγγαλισμό και λέω "πιστεύω ότι πρόκειται για στραγγαλισμό και δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι απαγχονισμός", δείξτε μου πού κάνω λάθος».

«Είμαι απολύτως ανοιχτός σε αυτό. Είμαι ακαδημαϊκός. Χαίρομαι ιδιαίτερα να ακούω τις απόψεις των ανθρώπων πάνω σε ζητήματα, εφόσον είναι τεκμηριωμένες», είπε.

Ο Έπσταϊν καταδικάστηκε το 2008 για εξώθηση ανηλίκου σε πορνεία, αδίκημα για το οποίο καταχωρίστηκε στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών. Γλίτωσε μια βαριά ποινή φυλάκισης έπειτα από συμφωνία αποδοχής ενοχής. Έντεκα χρόνια αργότερα, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες ότι διηύθυνε κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών. Ανέμενε τη δίκη του το 2019, όταν βρέθηκε νεκρός στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο της Νέας Υόρκης.