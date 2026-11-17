Η νέα επιχείρηση με στόχο αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης πραγματοποιείται ένα μήνα μετά την έφοδο της αστυνομίας στο ενημερωτικό κανάλι με τη μεγαλύτερη θεαματικότητα στη χώρα, το Halk TV, όπου οι αρχές διέκοψαν τις εκπομπές και διόρισαν διαχειριστή.

Η τουρκική αστυνομία πραγματοποίησε νωρίς σήμερα το πρωί στην Κωνσταντινούπολη έφοδο στην έδρα του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού Sozcu TV και του ομίλου του μέσων ενημέρωσης, προχωρώντας σε συλλήψεις και εγκαθιστώντας διαχειριστή διορισμένο από την κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο όμιλος.

«Η αστυνομία ερεύνησε το κτίριο του SÖZCÜ κατόπιν εντολής του δικαστηρίου. Η αστυνομία απέκλεισε το κτίριο», διευκρίνισε ο όμιλος μέσω του λογαριασμού του στο X σε μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα λίγο πριν τις 05:00 (τοπική ώρα, 04:00 ώρα Ελλάδας).

«Ένας δικαστικός διαχειριστής διορίσθηκε στο SÖZCÜ! Η αστυνομία ερευνά το κτίριο (...) Έγιναν συλλήψεις», πρόσθεσε.

Η νέα επιχείρηση με στόχο αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης πραγματοποιείται ένα μήνα μετά την έφοδο της αστυνομίας στο ενημερωτικό κανάλι με τη μεγαλύτερη θεαματικότητα στη χώρα, το Halk TV, όπου οι αρχές διέκοψαν τις εκπομπές και διόρισαν διαχειριστή.

Η αστυνομία είχε τότε θέσει υπό τον έλεγχό της την έδρα αυτού του τηλεοπτικού σταθμού της αντιπολίτευσης και είχε συλλάβει 11 εργαζομένους του, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης εκστρατείας της κυβέρνησης εναντίον των δημοσιογραφικών, πολιτικών και συνδικαλιστικών κύκλων στη χώρα.

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Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ